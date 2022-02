Bis auf ein Rekordhoch von 271,15 US-Dollar reichte die Kraft der bullischen Marktteilnehmer aus, um die Aktie von McDonald’s aufwärtszutreiben. Genau zum Jahreswechsel drehte schließlich der Trend und erste Abschläge in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um zu 245,25 $US-Dollar setzten ein. Zwar konnte anschließend ein kurzfristiger Pullback zur Oberseite gestartet werden, seit Anfang dieses Monats befindet sich McDonald’s jedoch wieder in einem Abwärtstrend und somit zweiter Verkaufswelle. Für zunehmende Sorgen sorgt der Kursverlauf seit Ende Oktober letzten Jahres, der die McDonald’s-Aktie immer weiter in eine SKS-Formation zwingt.

Triggermarke EMA 200

Insgesamt gilt der 200-Tage-Durchschnitt in der McDonald’s-Aktie als Dreh- und Angelpunkt für steigende oder fallende Notierungen. Sollte dieser durch einen Bruch von 246,04 US-Dollar nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs gebrochen werden, käme ein regelrechtes Verkaufssignal mit vorläufigen Zielen bei 236,14 und darunter 233,05 US-Dollar zustande. Zeitgleich würde damit die SKS-Formation aktiviert werden. Entsprechend würde sich ein solches Szenario für ein Short-Investment anbieten, zwischen 246,04 und grob 262,88 US-Dollar bleibt die McDonald’s-Aktie dagegen als neutral zu bewerten. Handlungsbedarf ist demnach aktuell noch nicht gegeben, allerdings eine erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich.