Den letzten markanten Höhepunkt markierte der Euro gegenüber dem polnischen Zloty Ende November 2021 bei 4,7254 PLN und ging anschließend in eine nicht unerwartete Korrektur über. Denn das Paar ist an seiner oberen Aufwärtstrendkanalbegrenzung zur Unterseite abgeprallt und zur unteren Begrenzungslinie um 4,4831 PLN abwärts tendiert. Dort etablierten Anleger in diesem Jahr einen Doppelboden, in einer ersten Reaktion konnte der Bereich um die beiden gleitenden Durchschnitte zurückerobert werden. Aber noch immer beherrscht ein untergeordneter Abwärtstrend das Handelsgeschehen, den es für ein weiteres Kaufsignal gilt nun zu überwinden.

Trendwende kurz vor Abschluss

Um kurzfristige Kaufsignale mit Zielen bei 4,6008 und darüber den Bereich von 4,6443 PLN zu aktivieren, sollte das Paar EUR/PLN mindestens über ein Niveau von 4,5865 PLN per Tagesschlusskursbasis zulegen. Damit könnte auch der kurzfristige Abwärtstrend fallen, im weiteren Verlauf müsste das Paar erneut ausgewertet werden. Ein Bruch des Doppelbodens um 4,4831 PLN würde dagegen zu mittelfristigen Verkaufssignalen führen, Abschläge auf 4,4390 und darunter sogar auf 4,3740 PLN blieben in diesem Fall nicht aus.