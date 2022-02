Searchlight Resources Inc. ( TSXV: SCLT; FSE 2CC2 ) sieht bei dem jüngst akquirierten Goldprojekt Robinson Creek das Potenzial für eine oberflächennahe Goldlagerstätte mit Tagebaupotenzial. Das hat die vollständige Digitalisierung von insgesamt 70 Bohrungen ergeben, die in von unterschiedlichen Betreibern in den 40er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts abgeschlossen wurden.

Die digitale Karte von Robinson Creek umfasst 70 historische Bohrlöchern aus den 1940er und 1980er Jahren (siehe Abbildung 1). 60 Bohrlöcher weisen Goldabschnitte mit mehr als 1 g/t Au auf, 45 Golddurchschneidungen mit mehr als 2,0 g/t Au auf mindestens einem Meter. Die besten Ergebnisse mit breiten Golddurchschneidungen sind 2,46 g/t Au über 57,60 m in DDH 81-2; 7,59 g/t Au über 10,94 m in DDH HB-6; 3,80 g/t Au auf 21,00 m in DDH R07-1 und 2,15 g/t Au auf 32,00 m in DDH 81-1.

Die bekannten Bohrabschnitte decken sich mit einer magnetischen Untersuchung aus dem Jahr 2021. Bohrabschnitte und geophysikalische Daten deuten auf eine mineralisierte Zone mit einer Streichlänge von etwa 1.000 Metern.

Das Goldprojekt Robinson Creek besteht aus 7 Claim-Blöcken mit einer Fläche von 2,93 Quadratkilometern, die etwa 15 km nordwestlich von Searchlights Bootleg Lake-Claims liegen. Searchlight hat die Zusammenstellung der historischen Bohrungen bei Robinson Creek abgeschlossen und die detaillierten Bohrprotokolle von 70 Diamantbohrlöchern aus den 1940er und 1980er Jahren digitalisiert. Signifikante Abschnitte sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Das Projekt Robinson Creek wurde erst im Juli 2021 von Searchlight optioniert. Searchlight kann eine 100-prozentige Beteiligung an Robin in Saskatchewan erwerben kann. Gegen Zahlung von 100.000 CAD in bar, zwei Millionen Stammaktien und 475.000 CAD an Explorationsausgaben über einen Zeitraum von vier Jahren kann Searchlight 100 Prozent von Robinson Creek erwerben. Der Verkäufer behält eine 2-Prozent-NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return) ein, wobei das Unternehmen das Recht hat, 1,5 Prozent für 2,25 Millionen CAD zurückzukaufen.

Im September 2021 schloss Searchlight eine luftgestützte magnetische Untersuchung ab, die den gesamten Claim-Block in einem Abstand von 50 Metern abdeckte. Gleichzeitig mit der luftgestützten Vermessung wurde im September 2021 ein erster Standortbesuch durchgeführt, der das Vorhandensein einer Goldmineralisierung mit mehreren Schürfproben über 10 g/t Gold bestätigte, einschließlich Proben mit 19,31 g/t Au und 17,17 g/t Au.



Tabelle 1: Eine Auswahl der bedeutendsten Bohrergebnisse.

Für den Sommer ist ein Feldprogramm mit Schürfungen, Probenahmen und Kartierungen geplant, um das gesamte Ausmaß der Oberflächenmineralisierung zu bestimmen und Informationen für zukünftige Bohrungen zu erhalten.



Karte 1: Goldprojekt Robinson Creek - Historische Bohrlöcher mit bedeutenden Goldgehalten, überlagert mit der magnetischen Gesamtintensität von 2021. Die 70 ausgewerteten Ergebnisse zeigen 45 Golddurchschneidungen mit mehr als 2 g/t auf mindestens einem Meter.

Fazit: Wenn man sich die Earn-In Konditionen für das Robinson Creek Projekt anschaut, kann man wohl sagen, dass Steve Wallace – seines Zeichens Geologe – die alte Kaufmannsregel beherzigt, dass der Gewinn im Einkauf liegt. Aber nicht nur das: Mit geringst möglichem Aufwand hat Searchlight in sehr kurzer Zeit das Potential des Projekts sichtbar gemacht. Einige der historischen Bohrergebnisse lassen aufhorchen: 57,6 Meter mit 2,46 g/t Gold oder 10,94 Meter mit 7,59 g/t Gold würden bei einem heutigen Explorer mit Sicherheit als Erfolg verbucht. Dabei hat Searchlight selbst noch kein einziges Loch gebohrt und verfügt dennoch bereits über die historischen Informationen aus 70 Bohrungen. Der Blick auf die Ergebnisse ist heute ein anderer als noch vor Jahrzehnten. Statt für enge, hochgradige Venen interessiert sich Searchlight eher für das moderne Tagebaupotenzial des Projekts – noch dazu im Zusammenhang mit seinen anderen Projekten, die nur 15 Kilometer entfernt liegen.

Das mag den Markt heute (noch) nicht vom Hocker reißen, bildet aber eine solide Grundlage in einem etablierten Bergbaudistrikt wie Flin Flon, wo es so gut wie keine Konkurrenz gibt. SSR Mining ist derzeit der einzige Goldproduzent in Saskatchewan, der in seiner Mine Seabee in Zentral-Saskatchewan etwa 100.000 Unzen pro Jahr produziert. SSR Mining hat vor kurzem bekannt gegeben, dass es den Flin Flon Gold Gürtel und hier insbesondere das Grundstück Amisk Lake aktiv erkundet hat. SSR hebt die Tatsache hervor, dass der Flin Flon Gürtel dem Seabee-Gebiet ähnelt und nicht ausreichend erkundet sei, obwohl er großflächige Strukturen aufweise, die goldhaltig sind.

Unabhängig von der sich entwickelnden Goldstory ist Searchlight derzeit wohl in erster Linie eine Uran- und REE-Story. Das Management hat angekündigt, dass es seine jüngste Uran-Entdeckung auf Kulyk Lake vom Boden aus erkunden möchte, sobald es die Witterung zulässt. Üblicherweise beginnt die Explorationssaison in der Gegend von Kulyk Lake Ende April, Anfang Mai. Wir sind sehr gespannt auf die Resultate.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auch auf Youtube



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Searchlight Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Searchlight Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.