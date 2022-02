Rekord-Jahresgoldproduktion 2021 und 2023 bereits eine Produktion von 250.000 Unzen Gold pro Jahr!

Victoria Gold erreicht 2021 eine Rekord-Jahresgoldproduktion von über 164.000 Unzen Gold, die die Produktion des Jahres 2020 um mehr als 40 % überstieg. Zwar konnte auch die revidierte Jahresprognose von 1620.000 Unzen Gold übertroffen werden, dennoch sollte man nicht vergessen, dass die ursprüngliche Jahresprognose bei 190.000 Unzen Gold lag. Diese konnte durch die schlechten Produktionsergebnisse im 1. Halbjahr jedoch nicht erreicht werden.

Quelle: Victoria Gold

Die Produktion im vierten Quartal 2021 betrug fast 50.000 Unzen Gold (+17% gegenüber dem Vorjahr). Klarer Unternehmensfokus ist das angestrebte Produktionswachstum von jeweils mindestens 20 % in den Jahren 2022 und 2023, um eine Produktion von 250.000 Unzen/Jahr zu erreichen

Projekt 250:

Ein ganz großes und wichtiges Thema innerhalb von Victoria Gold ist das ‚Projekt 250‘. Dahinter steckt das Ziel, die jährliche Goldproduktion von Eagle bis 2023 auf 250.000 Unzen zu steigern. Genauer gesagt zielt das ‚Projekt 250‘ auf eine kurzfristige und kostengünstige Verbesserung der Gesamteffizienz der Verarbeitungs- und Materialhandhabungsanlagen der Goldmine Eagle ab, indem das unnötige Recycling von Feinerzmaterial, das sich besser für die direkte Zuführung zum Haufenlaugungsfeld eignet, vermieden wird.

Vorherige Tests wurden nun in einer Scoping-Studie abgeschlossen, die darauf abzielte, den möglichen Einbau eines Zwischensiebs in den Prozessablauf zu bewerten. Dieses Sieb soll dazu dienen feines Erzmaterial aus dem Brecherkreislauf direkt zur Haufenlaugungsfläche zu leiten. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen eine Steigerung des geplanten Durchsatzes des Brecherkreislaufs um etwa 15 %, wodurch sich die potenzielle jährliche Erzaufbereitung auf der Haufenlaugungsfläche um etwa 1,5 Millionen Tonnen erhöht. Die geschätzten Kapitalkosten in Höhe von ca. 18 Mio. C$ beinhalten die direkten Kosten für Ausrüstung und Schüttgut sowie Technik, Beschaffung und Bau, indirekte Ersatzteile, Inbetriebnahme, Frachtkosten und Unvorhergesehenes.

Zusätzlich zur Siebanlage sieht das Projekt 250 eine ganzjährige Stapelung des Haufenlaugungsfeldes vor, wodurch der Gesamtstapelungsplan von neun auf elf Monate pro Jahr erweitert wird. Die elfmonatige Stapelung ermöglicht einen jährlichen vierwöchigen Wartungsstillstand des Brecherkreislaufs. Die ganzjährige Stapelung erfordert den Einsatz von zwei 785-Transportfahrzeugen und einem Lader.

Verbesserte Bilanz:

Quelle: Victoria Gold

Bereits jetzt erzielt die erfolgreiche Goldproduktion einen erheblichen Free Cashflow, so dass im vergangenen Jahr Schulden in Höhe von 61 Millionen Dollar zurückgezahlt werden konnten. Daneben teilte Victoria Gold nun mit , dass es seine bestehende Kreditvereinbarung zu günstigeren Bedingungen geändert und den zu zahlenden Zinssatz sowohl für die revolvierende als auch für die befristete Kredittranche um 50 Basispunkte gesenkt hat. Das Fälligkeitsdatum der revolvierenden Fazilität wurde ebenfalls von Dezember 2023 auf Dezember 2024 verlängert. Die Laufzeit der Fazilität wird weiterhin vierteljährlich gezahlt und im Dezember 2023 fällig. Somit konnten mit Hilfe einer sich verbessernden Bilanz die Kreditkosten gesenkt und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität erhalten werden.

Exploration für weiteren Erfolg:

Das riesige Projekt in Distriktgröße hat bereits jetzt zu großen Explorationserfolgen geführt.

Quelle: Victoria Gold

Es gibt mehrere Satellitenlagerstätten, allen voran das Ziel Raven, mit einem Mineralisierungspotenzial, das über die aktuellen Reserveschätzungen hinausgeht. Raven ist zurzeit auch das interessanteste Explorationsziel, da es innerhalb der nächsten 12 Monate eine erste Ressource hervorbringen dürfte. Unter der Annahme, dass das Unternehmen hier eine beträchtliche Ressource nachweisen kann und in der Tiefe weitere Unzen hinzukommen (Eagle), dürfte sich die Lebensdauer der Mine über das Jahr 2035 hinaus verlängern. Für 2022 beträgt das Explorationsbudget bei Raven ca. 20 Millionen CAD und es sind 25.000 Bohrmeter geplant.

Analysten-Einschätzungen:

Quelle: Victoria Gold

Mittlerweile sind 5 renommierte Brokerhäuser mit der Coverage von Victoria Gold vertraut und diese berichten durchweg positiv über den Juniorproduzenten. Am besten drückt dies die Kursziele von 17 – 24 CAD aus, welche alle erst dieses Jahr aktualisiert wurden. Alle Broker sehen den Kurs von Victoria Gold aktuell als attraktiven Einstiegspunkt und glauben, dass Victoria aufgrund des Explorationspotenzials, der starken Generierung von freiem Cashflow und des M&A-Potenzials mit einem Aufschlag gegenüber anderen Unternehmen gehandelt werden sollte.

Fazit:

In Anbetracht des schwierigen operativen Umfelds war 2021 für Victoria Gold ein ordentliches Jahr mit einer Rekordjahresproduktion weit über 160.000 Unzen Gold. Mit Blick auf die Produktionsprognosen der nächsten beiden Jahre sollte die Zukunft sogar noch besser werden, da Victoria die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 25 % und 2023 um mehr als 40 % steigern möchte. Somit erhält man ein sehr starkes organisches Wachstum zu einem attraktiven Preis mit dem Bonus, ein mögliches Übernahmeziel zu werden. Denn das Angebot an 200.000 Unzen Produzenten in Tier-1- Ländern, die nicht von Multi-Asset-Produzenten gehalten werden ist sehr begrenzt.

