(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Mitte Februar bis Ende Februar abwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Ask 14,44

Ask 14,44

Ask 6,24

Ask 6,24

Am Vortag hieß es: "Der DAX befindet sich weiter lediglich in eine Aufwärtskorrektur, nach den vorherigen kräftigen Kursabgaben. Die schwache bisherige Tageskerze könnte auf nun wieder fallende Kurse hindeuten. Im Fokus steht vor allem die weitere Entwicklung im Ukraine-Konflikt. Langfristig ist zunächst mit einem Rücklauf im DAX bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.000 Punkten zu rechnen." Die Marke von 14.000 Punkten wurde erreicht und leicht unterschritten.

DAX - Abverkauf nach russischem Einmarsch in Ukraine

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer