Corona-Lockerungen bringen Turnaround-Chancen mit sich

Immer mehr Länder nehmen Restriktionen zurück. Die von der Krise besonders gebeutelten Branchen erholen sich und kommen Schritt für Schritt aus ihrem konjunkturellen Tal. Vor allem die Tourismusindustrie hat stark unter den Folgen der Pandemie gelitten. Reisebeschränkungen, Quarantäne-Regeln und Lockdowns haben die Geschäfte weitgehend zum Erliegen gebracht. Das ändert sich gerade wieder.

Von den Öffnungen und der Rückkehr zur Normalität werden einige Branchen besonders profitieren. Dazu gehören Vergnügungsparks, Freizeiteinrichtungen und Hotels. Aber auch Unternehmen der Luftfahrbranche, deren Geschäfte maßgeblich vom Tourismus abhängen, dürften eine gute Aufholbewegung sehen. Gewinner der Öffnungen werden auch Buchungs- und Reisevermittlungsplattformen sein.

Fazit

Die Erholung deutet sich auch bereits in einigen Aktienkursen an. In denen werden klare Turnarounds sichtbar. Wir hatten Ihnen Öffnungsgewinner schon in unserem Buch Anlagechancen 2022 "Inflation - Vom Gezeitenwechsel profitieren" vorgestellt. Gerade jetzt, mit den beginnenden Öffnungsschritten, sehen wir aber nochmal einen guten Einstiegszeitpunkt in verschiedenen Branchen.

Folgende Aktien haben wir zuletzt im Börsenbrief FUCHS-Kapital analysiert: