Ist Putin wahnsinnig - warum überfällt er die Ukraine? Dafür gibt es eine nachvollziehbare Erklärung: als Geheimdienstagent ist Putin 1989 in der DDR und erlebt unmittelbar, wie dieser Staat kollabiert. Dann kehrt er in die Sowjetunion zurück - und erlebt nur wenig später (1991) die Implosion des Sowjetreichs. Also sieht er seine Lebensaufgabe darin, diese Schande wettzumachen - und so das Großrecih Russland wieder herzustellen. Das alles mit der Duldung Chinas, die heute wieder mit Militärflugzeugen Taiwan einschüchtern wollen und die Ukraine als Blaupause sehen. Und Europa? Harte Sanktionen würden Russlands Rohstoffe und Handel in Richtung Asien lenken - und das würde nicht nur Deutschland in schwere Turbulenzen stürzen. Die Aktienmärke feiern heute im Glauben, die Notenbanken würden dann die Zinsen nicht anheben - aber dann läuft die Inflation noch krasser aus dem Ruder!

