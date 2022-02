Microsoft hat die Erwartungen der Analysten im zweiten Quartal des Finanzjahrs 2022 (Oktober bis Dezember 2021) klar übertroffen. Die Cloud-Stärke treibt Ergebnisse des Quartals voran. Mit einem Umsatz von 51,7 Milliarden Dollar lag dieser zum ersten Mal in einem Weihnachtsquartal über der Marke von 50 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich entspricht das einem Plus von 20 Prozent. Der Nettogewinn summierte sich auf 18,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 21 Prozent, oder 2,48 Dollar pro Aktie. Microsoft hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 10,9 Milliarden US-Dollar in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an die Aktionäre zurückgezahlt, was einer Steigerung von 9 % gegenüber dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 entspricht.

Zum Chart

Auch Microsoft muss dem Paradigmenwechsel bei den Wachstumswerten Tribut zollen. Ab Anfang Januar 2022 wurde die Aktie stark abverkauft und bildete einen Abwärtstrend aus. Die Ukraine-Krise und die erwarteten Zinssteigerungen lasten schwer auf der Aktie. Die Indizes wurden aber im Vorfeld so stark nach unten gedrückt, dass sich kurzfristig betrachtet am gestrigen Handelstag - trotz des Einmarsches in die Ukraine - eine beachtliche Intraday-Kurserholung im Bereich des Unterstützungslevels bei 276,85 US-Dollar entfaltete. Wann die Aggression schließlich stoppt, weiß wahrscheinlich nur ein Mann im Kreml. Dennoch könnte eine Bodenbildung im oben genannten Supportbereich starten. Von diesem Level aus könnte sich auch eine Bear-Market-Rally ergeben, die bis zum Bereich von 309,45 US-Dollar zurückliefe. Trotz der Unternehmensgröße von Microsoft kann sich das geplante Gewinnwachstum bis in Finanzjahr 2023/24 sehen lassen. Die Schätzung geht auf Basis des Finanzjahres 2020/2021 von 57 Prozent aus. Dadurch verringert sich das erwartete KGV 2023/24 auf aktuell 22,85.