DAX sollte 14.000er Marke verteidigen

Nach dem plötzlichen Kriegsausbruch in der Ukraine und dem äußerst volatilen Handel über den gestrigen Tag haben die Anleger den ersten Schock verdaut. Dem weltweiten Sturz der Börsen folgte bereits am Nachmittag die technische Gegenbewegung. Diese sollte sich heute zunächst fortsetzen. Für den Deutschen Aktienindex geht es dabei um die Verteidigung der wichtigen 14.000er Marke. Mehr dürfte vor dem Hintergrund der Kampfhandlungen und der noch nicht finalen Liste an Sanktionen gegen Russland nicht möglich sein. Nach oben deckelt der Widerstand bei 14.500 Punkten zunächst den DAX. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Marktanalyst bei Robomarkets, vor.