Der 3-D-Druck revolutioniert die Produktion. Er verkürzt die Zeit zur Erstellung von Prototypen, spart Kosten und schafft Produkte mit radikal neuen Architekturen. Zudem entstehen durch den Schicht-für-Schicht-Aufbau der Produkte – weswegen der 3D-Druck auch als additive Fertigung bezeichnet wird – deutlich weniger Abfälle als bei der klassischen subtraktiven Fertigung, also dem Entfernen des Materials aus großen Blöcken. Anleger können mit 3D-Druck Aktien in die Produktionsrevolution investieren und so vom Wachstum dieser Zukunftstechnologie profitieren. Die folgenden Unternehmen bieten sich hierfür an.

Stratasys wurde bereits 1989 gegründet und gehört damit zu den Pionieren der Branche. Die Idee für die Technologie kam dem Firmengründer S. Scott Crump als er beschloss, mit einer Klebepistole, die mit einer Mischung aus Polyethylen und Kerzenwachs gefüllt war, einen Spielzeugfrosch für seine kleine Tochter herzustellen. Neben einer breiten Palette von 3D-Druckermodellen entwickelt das Unternehmen aus Minnesota auch Software, die dabei hilft, die Zeit zwischen Entwurf und endgültigem Druck zu verkürzen. Stratasys arbeitet mit vielen weltweit führenden Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zusammen: So half man beispielsweise Googles Advanced Technolgy and Projects Group (ATAP) bei der Entwicklung der Smart-Device-Marke Jacquard. Im November 2021 gab man eine Kooperationsvereinbarung mit Adobe bekannt, wodurch die PolyJet-3D-Drucktechnolgie in die Adobe-Substancce-3D-Painter-Software integriert wurde. Auf diese Weise können Künstler und Ingenieure auf einfache Weise 3D-gedruckte Modelle aus digitalen 3D-Renderings erstellen.

3D Systems (WKN: 888346 ISIN: US88554D2053)

Noch älter als Stratasys ist das Unternehmen 3D Systems. Bereits 1983 druckte der Firmengründer Chuck Hull den ersten Gegenstand mit einem 3D-Drucker. Seine Methode, die sogenannte Stereolithografie, ließ er 1984 patentieren. Um die Technik kommerziell anwendbar zu machen, gründete er schließlich 1986 3D Systems. Heute ist das Unternehmen gemessen am Umsatz der führende Anbieter additiver Fertigungslösungen. Neben 3D-Druckern für Kunststoff und Metall sowie 3D-Druckmaterialien stellt das US-amerikanische Unternehmen auch 3D-Scanner her und bietet einen On-Demand-3D-Druckservice an.