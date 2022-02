Gold fällt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Vorarlberger Nachrichten: „Krieg hat begonnen – Putin startete „Militäroperation“ in der Ukraine.https://www.vn.at/politik/2022/02/24/krieg-hat-begonnen-putin-startete-militaeroperation-in-der-ukraine.vnDer Artikel enthält die Unterschrift: „Rauch steigt vom Verteidigungsministerium in Kiew“.N-tv.de: „Hubschrauber am Stadtrand“. „Russische Truppen dringen in die Region Kiew vor“https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-Krieg-Russische-Truppen-dringen-in-die-Region-Kiew-vor-article23151555.htmlDer Artikel enthält einen Ausschnitt desselben Reuters-Bildes, mit der Bildbeschreibung eines russischen Angriffs auf das Verteidigungsministerium (24.02.22, 13:06 Uhr).Der Artikel auf n-tv.de wird um 17:17 Uhr überschrieben, die Seite erhält eine neue Überschrift: „Kämpfe nahe der Hauptstadt“. „Kiew löst Luftalarm aus“ und das Bild wird mit einem Video überschrieben. Aus dem „Verteidigungsministerium“ wird: „Die Zentrale des ukrainischen Geheimdienstes steht in Flammen“ (Sekunden 20-24), und „soll von Raketen getroffen worden sein“.Zusammenfassung: N-tv verkauft uns einen Haufen brennendes Gestrüpp wahlweise als Angriff auf das Verteidigungsministerium oder als in Flammen stehende Zentrale des ukrainischen Geheimdienstes.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 55.023 Euro/kg, Vortag 55.548 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.