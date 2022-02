Auch andere Kryptowährungen legten heute wieder zu: Ethereum, die nach Marktwert zweitgrößte Kryptowährung der Welt, steht aktuell mehr als zehn Prozent im Plus. BNB, XRP und Cardano gewannen am Freitag ebenfalls deutlich hinzu.

Der Bitcoin war am Donnerstag wegen des Ukraine-Kriegs zeitweise auf rund 34.500 US-Dollar eingebrochen. Aktuell kostet eine Einheit der nach Marktwert größten Kryptowährung der Welt laut CoinMarketCap 38.557 US-Dollar (Stand: 25.02.2022, 12:09 Uhr). Zum Vergleich: Noch im November 2021 waren es fast 70.000 US-Dollar gewesen.

Der Bitcoin hat den Schock des Kriegsbeginns in der Ukraine offenbar schon wieder überwunden. Nachdem die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt gestern heftig eingebrochen war, steht der Bitcoin heute mehr als zehn Prozent im Plus.Analyst Michael van de Poppe, CEO des Krypto-Unternehmens Eight Global, glaubt, dass "die Panik für ein paar Tage/vielleicht Wochen vorbei ist".

Der Bitcoin ist offenbar schon wieder zurück. Nachdem Kryptos am Donnerstag wegen der russischen Invasion in die Ukraine heftig crashten, verzeichnen sie heute wieder starke Kursgewinne. Strohfeuer oder echter Rebound?

Ukraine-Krieg Bitcoin: Rebound nach dem Ukraine-Kriegsschock? – Was ist da los?

