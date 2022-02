Omai Gold Mines (TSXV OMG / WKN A2QJC4) arbeitet daran, die gleichnamige, historische Mine in Guyana zu altem Glanz zurückzuführen. Dazu bohrt man vor allem in bestehenden Tagebaugruben, um deren noch vorhandenes, großes Potenzial zu bestätigen. Erst Anfang des Jahres konnte die Gesellschaft so eine, aktuellen Standards entsprechende Ressource für die Wenot-Grube von insgesamt 1,6 Mio. Unzen Gold nachweisen!

- Auf Blueberry Hill wurden im Graben OTR-03 vierzehn Proben entnommen, von denen sechs zwischen 1 und 3 g/t Gold ergaben, eine 8,35 g/t Gold und drei über 15 g/t Gold (einschließlich einer mit 24,3 g/t Gold) erbrachten;

- Der Graben OTR-04, der sich weiter südlich entlang derselben Struktur wie OTR-03 befindet, enthielt drei Proben mit mehr als 3,5 g/t Gold (eine davon mit 10,0 g/t Gold) von insgesamt sieben Proben;

- Der Graben OTR-05, der sich ebenfalls auf Blueberry Hill befindet, liegt tiefer auf dem Hügel und stellt daher eine tiefere Ebene im Diorit dar. Es wurden 14 Proben entnommen, von denen sechs zwischen 1 und 3 g/t Gold lagen; eine Probe erbrachte 11,5 g/t Gold;

- Im Graben OTR-02 im Gebiet Gilt Creek wurden insgesamt elf Proben entnommen, von denen alle elf einen Gehalt von über 1,5 g/t Gold und die Hälfte einen Gehalt von über 6,0 g/t Gold aufwiesen! Drei dieser Proben ergaben einen Gehalt von über 10 g/t Gold, wobei die höchste Probe 21,3 g/t Gold enthielt!

Omai Gold Mines hat mit Gräbe und Beprobungen von Blueberry Hill und Gilt Creek gleich mehrere goldhaltige, niedrigwinklige, quarzgeäderte Strukturzonen sowohl in vulkanischem als auch in Dioritgestein identifiziert. Spannenderweise ähneln diese strukturellen Zonen jenen, die in der ehemals produzierenden Fennell-Grube zu beobachten sind, die nur 500 Meter östlich liegt und wo mehrere tiefliegende, goldhaltige Quarzadern aus dem Omai-Quarzdiorit-Bestand abgebaut wurden.

Angesichts der neuesten Erkenntnisse will Omai Gold Mines sowohl auf Blueberry Hill als auch auf Gilt Creek noch diese Woche ein 3.000 Meter umfassendes Bohrprogramm beginnen, um diese vielversprechenden Ziele zu testen.

Wie Omai-CEO Elaine Ellingham erklärte: „Diese beeindruckenden Schürfergebnisse haben in Verbindung mit unseren geologischen Kartierungen einige interessante neue Explorationsziele für das bevorstehende Bohrprogramm ergeben. Der Blueberry Hill- und Gilt Creek-Trend wurde in der Vergangenheit nur in begrenztem Umfang exploriert und die neuen Ergebnisse unterstreichen das Potenzial auf neue Entdeckungen in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Produktionsgruben.“

Der erfolgreiche Nachweis einer ersten Ressource für Wenot gibt Omai Gold Mines eine solide Basis, von der aus man die Vorkommen auf der Omai-Liegenschaft weiter ausbauen kann. Laut dem Unternehmen weiß man bereits, dass erhebliches Potenzial besteht, die Wenot-Ressource sowohl in die Tiefe als auch entlang des Streichen auszuweiten. Mit dem aktuellen Bohrprogramm wird das Unternehmen aber zunächst neue Ziele wie Blueberry Hill und Gilt Creek aber auch Snake Pond, Broccoli Hill und andere testen, die Potenzial auf oberflächennahe Neuentdeckung aufweisen.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auch auf Youtube



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Omai Gold Mines halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Omai Gold Mines ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal Omai Gold Mines die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich mit der Berichterstattung zum Unternehmen beauftragt hat.