Krieg in der Ukraine Was bedeutet das für mein Portfolio?

Seit Mittwochnacht führt der russische Präsident Vladimir Putin seine Truppen in den Krieg in der Ukraine. Die Weltgemeinschaft und viele Anleger rund um den Globus sind schockiert und verunsichert, ob deren Konsequenzen. Wir bei easyfolio beobachten die Lage seitdem sehr detailliert und haben in unserem Investment-Komitee die Auswirkungen auf die Portfolios diskutiert und analysiert. So verhalten Sie sich richtig.

Lieber Anleger & Anlegerinnen, seit Mittwochnacht führt der russische Präsident Vladimir Putin seine Truppen in den Krieg in der Ukraine. Die Weltgemeinschaft und viele Anleger rund um den Globus sind schockiert und verunsichert, ob deren Konsequenzen. Wir bei easyfolio beobachten die Lage seitdem sehr detailliert und haben in unserem Investment-Komitee die Auswirkungen auf die Portfolios diskutiert und analysiert. Ungeachtet der Länge des Konflikts, der bereits erfolgten Sanktionen und möglicher politischer Veränderungen können wir die folgenden Punkte festhalten:



0 Kommentare 0 Autor abonnieren