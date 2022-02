Gazprom und Co. – jetzt einsteigen?

Nach dem Crash am Donnerstag Morgen fangen sich russische Aktien wieder. Viele Privatanleger spekulieren mit hohen Summen bei Sberbank, Gazprom und Co. Seriöser Vermögensaufbau geht aber anders. Wir raten dringend davon ab.

Es ist völlig offen, inwieweit diese Firmen, speziell Banken, in den kommenden Monaten und Jahren international ihr Geschäft ausüben dürfen.

Und.. es ist ebenfalls offen, ob und wie Aktien und Anleihen in Zukunft handelbar sein werden. Es wäre durchaus ein Handelsverbot denkbar, womit die Russland-Aktien oder Adr’s zu Depotleichen werden.

