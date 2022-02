Omai Gold: Hochgradige Goldproben deuten Potenzial für Neuentdeckungen an!

Omai Gold Mines (TSXV OMG / WKN A2QJC4) arbeitet daran, die gleichnamige, historische Mine in Guyana zu altem Glanz zurückzuführen. Dazu bohrt man vor allem in bestehenden Tagebaugruben, um deren noch vorhandenes, großes Potenzial zu bestätigen. Erst Anfang des Jahres konnte die Gesellschaft so eine, aktuellen Standards entsprechende Ressource für die Wenot-Grube von insgesamt 1,6 Mio. Unzen Gold nachweisen!



Doch Omai schaut auch über diese „einfachen“ Ziele hinaus und hat Mitte Januar ein Grabenziehungsprogramm auf den Explorationszielen Blueberry Hill und Gilt Creek aufgenommen, die westlich der zweiten historischen Grube namens Fennell liegen. Erste Ergebnisse hat man jetzt erhalten – und die klingen vielversprechend.

Granite Creek: Es kommt Bewegung in den Minto-Kupfer-Gürtel

Die Minto-Mine von Minto Metals (TSXV: MNTO) ist der große Nachbar von Granite Creek Copper (TSXV: GCX, FSE: GRK) und seinem Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekt. Beide gaben nicht nur der ganzen Region ihren Namen, sondern sind auch das Vorzeigeprojekt, auf das zwangsläufig die Anleger auch dann schauen werden, wenn sie in Minto Metals selbst gar nicht investiert sind. Dabei wird deutlich, dass Bewegung in die gesamte Region kommt, denn Minto Metals treibt seine Aktivitäten bei der Exploration der eigenen Liegenschaften nun mit Nachdruck voran.

Searchlight: Historische Goldbohrungen auf Robinson Creek erstmals digitalisiert

Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT; FSE 2CC2) sieht bei dem jüngst akquirierten Goldprojekt Robinson Creek das Potenzial für eine oberflächennahe Goldlagerstätte mit Tagebaupotenzial. Das hat die vollständige Digitalisierung von insgesamt 70 Bohrungen ergeben, die in von unterschiedlichen Betreibern in den 40er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts abgeschlossen wurden. Robinson Creek liegt nur 15 Kilometer nordwestlich von Searchlights bestehenden Claims im Brownfield Bergbaudistrikt Bootleg Lake.

Fancamp: Entwicklung der Titan-„Recycling“-Technologie schreitet voran

Fancamp Exploration (TSXV FNC / WKN 157756) wartet zur Wochenmitte mit sehr interessanten Neuigkeiten zur Entwicklung seiner Titantechnologien auf. Wie das Unternehmen mitteilte, brachte man die Anträge für gleich sechs Patente voran, die dafür vorgesehen sind, bestehende Industrieverfahren und die Abfallaufbereitung in der Bergbau- und der Pigmentindustrie zu ergänzen.

Askari Metals: Bohrprogramm auf Burracoppin erfolgreich abgeschlossen

Auf seinem Goldprojekt Burracoppin hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) die zweite Phase seines Bohrprogramms erfolgreich abgeschlossen. Niedergebracht wurden 13 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 1.300 Meter. Das Hauptziel der Bohrungen war eine bislang noch nicht überprüfte Vererzungszone, die im vergangenen Jahr westlich der historischen Abbaubereiche identifiziert worden war.

Starke Nachfrage: Goliath Resources erhöht Finanzierung auf 13,825 Mio. CAD

Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FRA: B4IF) erhöht seine Finanzierung von bislang 11 auf jetzt 13,825 Mio. CAD. Damit reagiere das Unternehmen auf die erhebliche Nachfrage von strategischen Investoren und Institutionen, heißt es in der heutigen Pressemitteilung des Unternehmens. Goliath hatte zuvor eine Platzierung von Flow-Through-Einheiten in Höhe von 11.000.000 CAD zu je 1,19 CAD angekündigt.

First Graphene: Neue Kooperation stärkt eigene Position im Zementmarkt

Eine neu abgeschlossene Kooperation mit Mayur Resources stärkt die Position von First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) sowohl im Zementmarkt wie auch regional im Südpazifik. Ziel auch dieser Vereinbarung ist es, durch den Einsatz von PureGRAPH® neue kohlenstoffarme Zementprodukte zu entwickeln, die Mahlhilfen zu optimieren und den Zement bzw. Beton mit verbesserten Leistungsmerkmalen auszustatten.

Goldpreis wieder unter 1.900 USD pro Unze

Der Goldpreis fällt zum Ende der Woche unter die Marke von 1.900 USD pro Unze zurück. Neben positiver als erwartet ausgefallenen US-Wirtschaftsdaten dürfte auch belasten, dass Russlands Präsident Wladimir Putin, Berichten russischer Medien zufolge bereit ist, Gespräche mit der Ukraine zu führen.

Hohe Nachfrage: Seltene Erden-Produzent Lynas mit Rekordgewinn

Der australische Produzent Seltener Erden Lynas Corp. (WKN 871899) hat heute für die erste Hälfte seines Geschäftsjahres einen Rekordgewinn gemeldet, der vom starken Anstieg der Nachfrage nach den unter anderem bei der Herstellung von Elektromobilen verwendeten Mineralien getragen wurde.

