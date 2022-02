DAX – Nach dem Paukenschlag kommt eine leichte Erholung

Mit technischen Mitteln einen Krieg zu erfassen, ist nahezu unmöglich. Trotzdem ist es immer wieder verblüffend, wie alte Unterstützungen selbst in Paniksituationen, zumindest vorerst beachtet werden. So hat der DAX den Bereich um 14.000 Punkte zunächst genutzt, um Halt zu machen und am Freitag eine Erholungsbewegung zu starten. Ob diese nachhaltig ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zumindest besteht die Hoffnung, auch von Seiten der Indikatoren, dass zumindest der Bereich um 15.000 Punkte wieder erreicht wird. Auffällig ist, dass die Umsätze nur an den letzten beiden Handelstagen der vergangenen Woche angezogen haben. Dies ist bemerkenswert, da es sich am Donnerstag bereits um eine Intraday-Stimmungswende und am Freitag um einen Erholungstag gehandelt hat. Dies könnte bereits als Kaufbereitschaft der Investoren gewertet werden. Wie Crashs in Krisen- und Kriegszeiten der Vergangenheit abgelaufen sind, habe ich aufbereitet und werde dies in der Chart-Show am 8.3.22 um 18 Uhr (hier der Anmeldelink) vorstellen. Ich freue mich, wenn Sie bei dieser besonderen Sendung (kostenfrei) dabei sind.

Dow Jones – Unterstützungszone nur kurz verlassen

Optisch hat der Dow Jones die aktuelle Krise viel besser verkraftet, als der DAX. Der US-Index ist nur kurz aus der Unterstützungszone nach unten herausgefallen und anschließend gleich wieder in diese hineingelaufen. Wenn der Kerzenkörper am Donnerstag etwas kleiner gewesen wäre, hätte es sich um eine Hammerformation gehandelt. Ungeachtet dessen, war es ein Stärkebeweis, was sich in den letzten beiden Handelstagen abgespielt hat. Auch wenn in diesen Tagen die Indikatoren keine allzu große Aussagekraft haben, sollte doch erwähnt werden, dass die Kaufsignale beim Projection-Oszillator und beim CCI in den kommenden Tagen vom MACD-Indikator bestätigt werden könnten. Somit hat sich die Lage rein von der Technik her deutlich verbessert. Welche Störfeuer von der Geopolitik her noch kommen, ist natürlich nicht vorher zu sagen.

Gold – so ist das nun mal in Krisenzeiten

Wenn die Waffen sprechen, ist immer die Flucht in einen sicheren Hafen zu beobachten. An den Finanzmärkten ist und bleibt dies das Gold. Am Donnerstag war das sehr eindrucksvoll zu beobachten. Der Preis stieg in sehr kurzer Zeit bis in den Bereich von über 1.950 USD und damit in eine alte Widerstandszone. Dieser Bereich konnte aber nicht gehalten werden. Entsprechend der Aktienmarkterholung am Freitag, gab Gold dann weiter nach. Die Unterstützung um 1.850 USD könnte so zum Start der kommenden Woche wieder erreicht werden. Die Indikatoren stehen entsprechend vor Verkaufssignalen oder haben diese bereits generiert. Somit ist ein weiterer Rückgang, immer unter der Prämisse nicht weiter eskalierender Aktivitäten in der Ukraine, zu erwarten. Auch hier ist technisch kaum eine seriöse Vorhersage möglich.