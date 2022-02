Die Welt blickt mit Schrecken auf den Krieg in der Ukraine - und es ist wohl kein Zufall, dass Putin einen Tag nach Ende der Olympischen Spiele die Invasion gestartet hat. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sich Putin bei seinem Olympia-Besuch in Peking von Xi Jinping das "go" für die Invasion geholt hat. China sieht die Attacke von Putin als Versuchs-Ballon, der zeigen und beweisen soll, wie schwach der Westen nach 500 Jahre währender Dominanz inzwischen geworden ist. Der Umgang des Westens mit dem Krieg in der Ukraine dient Peking daher als Blaupause für die von Xi Jinping bis zum Jahr 2029 versprochene Annexion von Taiwan. Insofern ist der Krieg gegen die Ukraine die erste große Attacke auf die Dominanz des Westens, der erste Stellevertreterkrieg einer neuen Weltordnung: der Westen auf der einen Seite, China mit seinem Juniorpartner Russland auf der anderen Seite. Eine geopolitische Einordnung über den System-Kampf zwischen dem Westen und dem neuen Machtblock China-Russland..

Das Video "Putin führt ersten Stellvertreter-Krieg für China gegen westliche Weltordnung! Marktgeflüster spezial" sehen Sie hier..