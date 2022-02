Zwischen den Kursmarken von 167,50 und 179,62 Euro schwankte der Euro-Bund Future seit Sommer 2019 grob seitwärts, bereits vorher hatte sich aber eine deutliche Abschwächung der Käuferschicht abgezeichnet. Anfang Februar kam es schließlich zu einem Einbruch unter die untere Spanne und somit einem klaren Verkaufssignal. In einem ersten Schritt ging es dabei auf 164,34 Euro abwärts, womit ein erstes Ziel abgearbeitet worden ist. Allerdings könnten sich weitere Abschläge noch anschließen, so wie sich das bisherige Chartbild präsentiert.

Monatsschluss naht

Ein nachhaltiger Monatsschlusskurs beim Euro-Bund Future unterhalb von 167,50 Euro könnte weitere Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer wecken, Abschläge auf 163,06 und darunter in den Bereich von glatt 160,00 Euro käme nicht überraschend. Spätestens von da an sollte aber eine längere Aufwärtsbewegung einkalkuliert werden. Bis dahin allerdings könnte sich ein Short-Investment durchaus noch auszahlen. Gelingt dagegen ein Wiedereintritt in die vorherige Handelsspanne, bleibt das Kurspotenzial durch den EMA 50 bei 169,38 Euro klar begrenzt. Erst darüber wird ein Rücklauf zurück an 172,37 Euro wahrscheinlich.