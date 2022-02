Seit nunmehr Anfang dieses Jahres läuft das Währungspaar EUR/GBP um 0,8285 GBP grob seitwärts und versucht sich in diesem Bereich offenbar an einem tragfähigen Boden. Am Freitag gelang es erneut den EMA 50 zu überwinden und an 0,8403 GBP zuzulegen, für einen erfolgreichen Abschluss des vorliegenden Bodens der letzten Wochen bedarf es jedoch noch sehr viel größere Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer. Zudem grenzt auch noch der 200-Tage-Durchschnitt die Erfolgsaussichten vorläufig ein.

Langsam wird‘s

Spekulative Long-Positionen können auch auf aktuellem Kursniveau eingegangen werden, um einen nachhaltigen Abschluss des vorliegenden Bodens aus diesem Jahr ableiten zu können, bedarf es eines Sprungs mindestens über 0,85 GBP. In diesem Szenario könnten dann weitere Zugewinne an 0,8599 und darüber 0,8658 GBP vollzogen werden. Mittelfristige Ziele sind sogar um 0,8720 GBP für das Paar angesiedelt. Unterhalb von 0,8285 GBP würde dem Paar jedoch größeres Ungemach drohen, in diesem Fall müssten längerfristige Abschläge sogar auf 0,8143 GBP zwingend einkalkuliert werden.