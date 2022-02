Am Dienstag machten die Vorzüge einen Freudensprung um 13% von 171 auf

192 Euro. Hintergrund war das Bekanntwerden der Pläne, die

Sportwagentochter Porsche an die Börse zu bringen. Der kriegerische

Putin sorgte am Mittwoch wieder für eine günstige Einstiegsgelegenheit

bei 176 Euro. Vermutlich lassen sich mit dem IPO verborgene Schätze

heben: Der gesamte 12-Marken-Konzern wird an der Börse derzeit mit rund

110 Milliarden gehandelt, während Analysten allein schon die Stuttgarter

Sportwagenschmiede auf einen Wert von etwa 90 Milliarden taxieren. Die

Schwaben sind eine wahre Ertragsperle. Im Geschäftsjahr 2020 verdiente

Porsche eine operative Marge von traumhaften 15,4%, während die

Umsatzrendite im Konzern lediglich bei 4,8% lag. Während Porsche 2020

lediglich für 12% der Konzernumsätze stand, gingen 38% des Gewinns auf

das Konto der Zuffenhausener. Angedacht ist etwa 25% der Anteile an die

Börse zu bringen. Das bedeutete einen warmen Geldregen für VW. Das fresh

money aus dem Börsengang würde den Wolfsburgern ermöglichen, noch mehr

in die Elektromobilität und Digitalisierung zu stecken. Kaum ein

Unternehmen auf der Welt gibt soviel für Forschung und Entwicklung aus

wie Volkswagen. Der Aktienkurs von VW hat noch eine ganze Menge Luft

nach oben. Tochter Porsche ist eine regelrechte Wachstumsstory. Die Zahl

der Auslieferungen stieg seit 2012 nahezu um das Dreifache auf 302.000

im letzten Jahr. Immer mehr Modellreihen werden auf die Straße gebracht:

718, 911, Cayenne, Panamera, Macan und Tycan. Weltweit beträgt der

Anteil der elektrifizierten Fahrzeuge bei Porsche rund 25%. Welches

Potential die Porsche-Aktie an der Börse hat, wird auch mit einem

Vergleich mit Wettbewerber Ferrari deutlich. Die italienische

Rennsportmarke kommt an der New Yorker Börse auf eine

Marktkapitalisierung von nahezu 40 Milliarden Dollar. Dabei beträgt der

Absatz mit 11.000 Fahrzeugen lediglich einen Bruchteil. Die Börsenpläne

sind schon weit gediehen. Allerdings wird man warten, bis sich die Lage

in der Ukraine-Krise (hoffentlich) wieder beruhigt. Für Volkswagen sehen

wir große Potentiale aus einem Börsengang, weil spätestens dann die

eklatante Unterbewertung des 12-Marken-Konzerns sichtbar würde. Das KGV

ganze 6. Dividendenrendite 4,3%. Fazit: VW profitiert von den Plänen,

die flotte Sportwagentochter an die Börse zu bringen. Kursgewinne

programmiert.