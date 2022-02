DAX - Abwärtstrend klar intakt

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Mitte Februar bis Ende Februar abwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Ask 9,96

Ask 14,57

Im Fokus steht weiter der Ukraine-Krieg. Am heutigen Montag soll es zu einem Treffen zwischen der ukrainischen und russischen Seite kommen. Sollte es keine Einigung geben, könnte Belarus auf der Seite Russlands in den Krieg eingreifen. Am heutigen Montagmorgen kursieren entsprechende Meldungen.

