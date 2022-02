Nach einem Rekordhoch bei 497,49 US-Dollar Anfang August letzten Jahres ging die Moderna-Aktie in eine Korrektur über, dabei ging es in fünf Wellen bis auf ein Verlaufstief in der abgelaufenen Handelswoche von gerade einmal 134,00 US-Dollar abwärts. Später hat sich das Papier um 150,00 US-Dollar eingependelt und versucht sich an dieser Stelle nun an einem tragfähigen Boden. Dabei liegt die Aktie auf einem wichtigen Unterstützungsniveau aus Anfang 2021 auf, dass durchaus das Potenzial für eine Erholungsbewegung besitzt. Allerdings bleibt das Marktumfeld weiterhin als schwierig zu beurteilen, zahlreiche Unterstützungen sind nun in Hürden umgewandelt worden.

Hohe Volatilität

Die anhaltend hohe Volatilität erlaubt es kaum gute Einstiegspunkte in der Moderna-Aktie für eine Erholung zu finden, oberhalb von 159,50 US-Dollar würde allerdings die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf in den Widerstandsbereich zwischen 180,00 und 200,00 US-Dollar merklich ansteigen. Ein Kursanstieg darüber könnte sogar Aufwärtspotenzial in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts (fallend) bei derzeit 231,50 US-Dollar hervorrufen. Ein Investment auf der Oberseite bleibt aber hochriskant, unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 134,00 US-Dollar dürften sich weitere Abschläge auf 117,34 und circa 102,66 US-Dollar anschließen.