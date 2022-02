Für die Lucapa Diamond Company Ltd. ( ASX: LOM, FSE: NHY ) und ihre Aktionäre war 2021 ein extrem erfolgreiches Jahr. Dies unterstreicht noch einmal der heute vorgelegte, noch nicht geprüfte Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2021. Mit Gesamterlösen von 65 Millionen Australischen Dollar und einem EBITDA von 22,3 Millionen AUD wurde das schwächere Jahr 2020 eindrucksvoll in den Schatten gestellt. Dass auch die Corona-Schwäche am Diamantenmarkt überwunden ist, zeigt der Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises auf 1.789 AUD pro Karat.

Sowohl auf der Mothae- wie auch auf der Lulo-Mine in Angola lief das vergangene Jahr nicht nur störungsfrei, sondern hervorragend, denn es wurden in beiden Minen berechnet in Karat neue Rekordförderergebnisse verzeichnet. Hinzu kam, dass die geförderten Steine auf beiden Minen besonders groß waren. So begünstigt durch Mutter Natur fielen die ohnehin schon hohen Einnahmen, die Lucapa Diamond aus dem Verkauf seiner Diamanten erzielt, nochmals deutlich höher aus.

Aber nicht nur der Zufall spielte Lucapa Diamond im Jahr 2021 in die Karten. Auch die eigenen Explorationsanstrengungen waren ein großer Erfolg. Auf der Lulo-Mine gelang auf dem Canguige-Einzugsgebiet die Entdeckung von 13 Diamanten. Unter ihnen waren acht des besonders reinen und damit sehr wertvollen Typs IIa.

Mit dem Merlin-Projekt stößt Lucapa Diamond in eine neue Dimension vor

Zu diesen wichtigen operativen Erfolgen gesellte sich mit der erfolgreichen Akquisition des Merlin-Diamantenprojekts in West Australien auch ein wichtiger unternehmerischer Erfolg. Er wird in den kommenden Jahren die Entwicklung von Lucapa Diamond erheblich voranbringen, denn die in der Vergangenheit durchgeführten Explorationsprogramme und die bereits vorhandene Machbarbkeitsstudie lassen erkennen, dass das Merlin-Projekt schon in Kürze zur dritten produzierenden Diamantenmine des Unternehmens heranreifen kann.

Dank der erfolgreichen Kapitalerhöhung in Höhe von 21,7 Millionen AUD, konnte nicht nur das Merlin-Projekt für insgesamt 8,5 Millionen AUD zu einem sehr günstigen Preis übernommen werden, sondern es gelang auch, allgemeines Betriebskapital zu beschaffen und eigene Schulden in Höhe von 5,9 Millionen AUD zurückzuzahlen.

Nach derart großen Erfolgen können die investierten Anleger dem Jahr 2021 eigentlich nur einen einzigen Vorwurf machen: Dass es schon zu Ende ist. Allerdings spricht viel dafür, dass die Erfolgsgeschichte auch in diesem Jahr fortgeschrieben werden kann. Ob ähnlich viele und vor allem ähnlich große Diamanten gefunden werden können wie im vergangenen Jahr, bleibt abzuwarten. Diese Aspekte sind nicht planbar, Doch alles, was planbar ist, deutet zur Zeit auf ein weiteres Kapitel in einer ansprechenden Erfolgsgeschichte hin.

Background

Die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion hochkarätiger und damit auch sehr hochpreisiger Diamanten spezialisiert hat. Pro Karat erzielt Lucapa Diamond weltweit deshalb die höchste Vergütung im alluvialen Diamantenbergbau. Mehr als 75 Prozent der Einnahmen entstammen mittlerweile dem Verkauf von Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 4,8 Karat. Produziert wird in der Mothae-Mine in Lesotho und seit 2015 auch in der Lulo-Mine in Angola. Zusätzlich wird in Australien das Merlin-Projekt entwickelt. Die Mothae-Mine zählt als Kimberlitmine weltweit zu den ganz wenigen Vorkommen dieser Klasse und ist bereits profitabel. Auf der seit 2015 betriebenen Lulo-Mine wurden seitdem bereits über 23 Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 100 Karat gefördert. Im Jahr 2021 profitierte Lucapa von den deutlich erholten Diamantenpreisen und einigen besonders großen Steinen, die auf der Lulo-Mine gefördert wurden.

