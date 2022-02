Fazit: Endeavour Silver hat heute einen Börsenwert von fast einer Milliarde CAD, Max Resource kommt derzeit gerade einmal auf eine Bewertung von 36 Mio. CAD. Das sagt etwas über die Größenverhältnisse heute und erklärt, warum Max von der finanziellen Stärke seines Partners profitiert. Schließlich wollen die Behörden sicher sein, dass sie Lizenzen nicht an ein Unternehmen vergeben, dem morgen die Luft ausgeht. Die Kooperation mit Endeavour könnte man im Sinne einer Operation als „minimal invasiv“ bezeichnen: Max gibt ausschließlich für künftige Lizenzen eine Royalty in Höhe von 0,5% ab. Alle Grundstücke, die das Unternehmen schon heute besitzt, sind weiterhin frei von Royalties. Der Einstieg von Endeavour stellt vor allem eine großartige Beglaubigung von Max‘ mutiger Explorationsthese dar. Sicher werden die institutionellen Investoren in Toronto es nicht mehr als bloße Phantasterei abtun, sondern genau zuhören, wenn Max davon spricht, „das größte unerschlossene Kupfer-Silber-Gebiet der Welt“ zu erschließen. Wenn das gelingt, könnten sich die Größenverhältnisse der beiden Partner eines Tages auch einmal umkehren. Wir freuen uns mit Max Resource und bleiben an der Story dran.

Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver gab zu Protokoll: „Endeavour Silver ist zwar ein bedeutender Produzent, hat aber auch eine Erfolgsgeschichte bei der Entdeckung neuer Vorkommen. Wir wissen wirklich zu schätzen, was Max Resource bis zu diesem Zeitpunkt erreicht hat. Wir freuen uns, eine Beteiligung an Max zu übernehmen und unsere starke Bilanz zur Verfügung zu stellen, um Max bei der Sicherung weiterer Mineralien in diesem erstklassigen Kupfer-Silber-Distrikt zu unterstützen.“

Als Erstinvestition hat sich Endeavour bereit erklärt, an einer nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 26.000.000 Einheiten von Max zu einem Preis von 0,26 CDN$ pro Einheit teilzunehmen, wodurch Endeavour bei Abschluss 5,0 % der ausstehenden Aktien von Max erhält. Endeavour hat zugestimmt, seinen Anteil von 5,0 % beizubehalten und hat das Recht, sich an zukünftigen Aktienplatzierungen zu beteiligen, um seine 5,0 %-Position beizubehalten. Endeavour hat sich außerdem bereit erklärt, die im Rahmen der Platzierung erworbenen Aktien für einen Zeitraum von zwei Jahren nach dem Abschluss nicht zu veräußern und eine Treuhandvereinbarung einzugehen, wonach es alle von Endeavour gehaltenen Aktien von Max bei jeder Aktionärsversammlung zugunsten der Empfehlungen des Managements abstimmen wird.

Der in Kolumbien aktive Kupferexplorer Max Resource Corp ( TSX.V: MXR; Frankfurt: M1D2 ) wird in Zukunft auf die finanziellen Ressourcen von Endeavour Silver Corp (TSX: EDR, NYSE: EXK) zurückgreifen können. Die beiden Partner haben ein verbindliches Kooperationsabkommen unterzeichnet, das Max bei der geplanten Erweiterung seiner Liegenschaften entlang des 90 Kilometer langen Kupfer-Silber-Gürtels Cesar im Nordosten Kolumbiens unterstützen soll. Im Zuge der Kooperation will Endeavour eine Beteiligung an Max Resource in Höhe von fünf Prozent erwerben. Max kündigte eine auch für Dritte offene Platzierung von bis zu 6,76 Mio. CAD an. Die Einheiten mit einem vollen Zwei-Jahres-Warrant werden bei 0,26 CAD platziert. Der Warrant hat einen Ausübungspreis von 0,36 CAD.

