Krieg und Sanktionen – wie reagieren die Märkte?

Wie bereits in der vergangenen Woche dürften Konjunkturdaten in den Hintergrund treten, wobei hier einige hochkarätige Veröffentlichungen anstehen. Zu diesen zählen in erster Linie der US-Arbeitsmarktbericht, die ISM-Indizes aus den USA sowie das Beige Book der US-Notenbank Fed. Zusammen würden diese Daten in anderen Zeiten Spekulationen über die weitere Geldpolitik der Fed neue Nahrung geben, inwiefern dies in dieser Woche angesichts der sich geänderten geopolitischen Lage der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Aus Deutschland und der Eurozone kommen unter anderem Einkaufsmanagerindizes, neue Zahlen zur Teuerung sowie Arbeitsmarktzahlen. Auch aus China werden Einkaufsmanagerindizes erwartet.Zumindest beim Blick auf Einzelwerte dürfte trotz der Situation in der Ukraine der Fortgang der Berichtssaison die Anleger beschäftigen. Aus dem Dax veröffentlichen unter anderem Bayer HelloFresh und Zalando Zahlen.