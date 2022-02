DAX - Warten auf Verhandlungsergebnis

Am Freitag hieß es im Insight: "Die Aufwärtsbewegung im DAX ist bisher als normale Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend einzustufen. Angetrieben wird der DAX aktuell von Meldungen über mögliche Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kyiv im Ukraine-Krieg. Der 50er-EMA steht vor einer bearishen Überschneidung im Tageschart, was auf weiter fallende Kurse hindeutet. Möglicherweise kann der DAX das noch offene Gap bei 14.600 Punkten schließen und dreht in der Folge wieder nach unten ab."

Der DAX ist bis fast 14.600 Punkte gestiegen und lag im Tageshoch bei 14.567 Punkten. Dann drehte der DAX wieder nach unten ab und eröffnete am heutigen Montag per Gap-down. Sollte es zu einem Durchbruch bei den Friedensgesprächen kommen, ist mit einem weiter steigenden DAX zu rechnen. Das erste Anlaufziel wäre dann der 10er-EMA bei 14.700 Punkten. Kommt es zu keinem Durchbruch, wäre ein erneuter Rücklauf bis 14.000 Punkte und zum Verlaufstief bei 13.807 Punkten zu erwarten.