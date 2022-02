Auf seinem Marble-Bar-Lithiumprojekt in Pilbara-Region in West Australien hat Kalamazoo Resources ( ASX: KZR, FSE: KR1 ) ein umfangreiches Programm zu Entnahme von Bodenproben abgeschlossen. Nach der Auswertung der Proben steht fest, es wurden mehrere sehr aussichtsreiche Bodenanomalien identifiziert. Von ihnen wird angenommen, dass sie wahrscheinlich mit einer Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatitmineralisierung (LCT) in Verbindung stehen. Dabei deuten die Bodenproben eine Streichlänge von über einem Kilometer an.

Noch stellen die Funde nur einen anfänglichen Erfolg dar, doch dieser wird umso bedeutender, wenn man sich die Lage des Marble-Bar-Lithiumprojekts vor Augen führt. Es liegt nicht weit vom DOM‘s-Hill-Lithiumprojekt entfernt, sondern stellt auch eine der bevorzugten Zielzonen dar, die Kalamazoo zusammen mit dem chilenischen Joint-Venture-Partner Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) für die nächsten Arbeitsschritte ins Auge gefasst hat.

Kalamazoo Resources setzt die Exploration seiner Lithium-Liegenschaften zielstrebig fort

Auf dem DOM‘s-Hill-Projekt konnte Kalamazoo Resources unlängst durch Bodenproben die Wahrscheinlichkeit für eine Lithiumanomalie deutlich erhöhen. Unterstützt wird diese Erwartung durch die ebenfalls sehr nahegelegene Archer-Lagerstätte von Global Lithium. Sie enthält bereits eine Ressource von 10,5 Millionen Tonnen mit eine Li2O-Gehalt von 1,0 Prozent.

Das Lithiumprojekt Marble Bar hat eine Größe von ca. 73,4 km² und wird aufgrund seiner günstigen Nähe zu einer Lithiummineralisierung als sehr aussichtsreich angesehen. Obwohl es bislang noch nicht systematisch auf Lithium überprüft worden, deuten zahlreiche Indizien an, dass auch hier eine LCT-Pegamtit-Mineralisierung anzutreffen. Ist.

Anfang Dezember 2021 hatte Kalamazoo Resources bereits eine kurze Erkundung auf Marble Bar durchgeführt. Dabei waren hauptsächlich die nördlichen Abschnitte untersucht und zahlreiche auffällige Pegmatit-Dyke-Vorkommen entdeckt worden.

Um diese Verdachtsmomente zu bestätigen plant Kalamazoo Resources nun im März mit einer größeren Felderkundungskampagne zu beginnen. Ihren Beginn dürfen die investierten Anleger mit großer Spannung erwarten.

Background Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) ist ein in Australien und in Deutschland börsennotierter Entwickler, der in Down Under eine Reihe hochinteressanter Goldprojekte besitzt. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie eine große Nähe zu bekannten produzierenden Minen und spektakulären Liegenschaften aufweisen. Die Projekte Castlemaine und South Muckleford liegen in direkter Nachbarschaft zur hochprofitablen Forsterville Goldmine von Kirkland Gold. Das Ashburton Goldprojekt mit einer Ressource von 1,6 Mio. Unzen sowie drei weitere Projekte liegen in der Pilbara-Region in Nordwestaustralien, die derzeit dank der phänomenalen Goldfunde von De Grey Mining auf seinem Hemi-Projekt auf dem Radar der internationalen Investoren aufzutauchen beginnt. Daneben entwickelt Kalamazoo Resources derzeit auch zwei Lithiumprojekte zur Bohrreife.

Disclaimer Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Kalamazoo Resources Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Kalamazoo Resources Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.