Mit einem weiteren zweiten starken Handelstag prescht die Aktie von Lockheed Martin über die Hürde von rund 400,00 US-Dollar hervor und steuert geradewegs auf die Verlaufshochs aus Anfang 2020 bei 442,53 US-Dollar zu. Damit befindet sich das Papier nun in einer zweiten großen Kaufwelle und könnte die Rekordstände von vor zwei Jahren sogar noch übertreffen und den langfristigen Aufwärtstrend damit fortsetzen. Ein Durchbruch würde ein Folgekaufsignal generieren und würde sich anschließend für ein längerfristiges Investment anbieten.

Kurstreiber Deutschland

Der erfolgreiche Durchbruch über die Marke von rund 400,00 US-Dollar hat dem Wertpapier von Lockheed Martin nun direktes Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände von 442,53 US-Dollar eröffnet. Sollte auch diese Hürde fallen, kämen sogar Zugewinne an 486,84 US-Dollar ins Spiel und würden sich für ein längeres Long-Investment eignen. Sollte das Kartenhaus in sich zusammenfallen und die Aktie mindestens unter 325,00 US-Dollar zurücksetzen, dürfte die Aufbruchstimmung rasch enden und könnte infolgedessen zu Abschlägen auf zu 266,11 bzw. glatt 240,00 US-Dollar führen.