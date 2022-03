Einen tragfähigen Boden konnte die Deutsche Bank erst nach einem Verlaufstief bei 4,44 Euro im März 2020 ausbilden und sich zunächst in den Widerstandsbereich von rund 10,00 Euro aufwärts begeben. Anfang 2021 gelang es auch diese Hürde zusammen mit dem 200-Wochen-Durchschnitt zu durchdringen und in der Konsequenz bis Anfang dieses Monats auf 14,63 Euro zuzulegen. Damit wurden schon zahlreiche Kursziele abgearbeitet, vor allem jenes um 14,00 Euro. Der jüngste Pullback kam zwar nicht unerwartet, fiel aber recht heftig aus und führte geradewegs zurück auf den 200-Wochen-Durchschnitt um 10,66 Euro abwärts. Gelingt es an diesem markanten Support nun keine Trendwende zu vollziehen, könnte sich hieraus durchaus noch eine weitere Verkaufswelle ergeben.

Zitterpartie am EMA 200

Die Chancen auf eine Stabilisierung im Bereich des EMA 200 stehen nach aktueller Auswertung vergleichsweise gut, gestützt wird die Deutsche Bank-Aktie durch zahlreiche Unterstützungen aus 2021/22. Für ein Long-Investment ist es an dieser Stelle jedoch noch etwas verfrüht, erst ein Anstieg mindestens über 11,48 Euro dürfte eine sichtliche Entspannung sowie Zugewinne an 12,55 Euro herbeiführen. Ein Bruch dieser Unterstützung würde unweigerlich zu Abschlägen auf rund 10,00 Euro führen, darunter müssten die Unterstützungen um 9,13 sowie 8,40 Euro zum Einsatz kommen. Derzeit haben bullische Marktteilnehmer aber noch die etwas besseren Karten auf der Hand.