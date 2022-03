Nur wenige Tage zuvor hielt sich das Paar EUR/PLN noch in einem kurzfristigen Abwärtstrend auf. Nachdem im Bereich von 4,4831 PLN und somit der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung ein Doppelboden etabliert worden ist, ging es zurück an die untergeordnete Trendkanalbegrenzung. Die Spannungen in der Ukraine führten schließlich zu einem dynamischen Ausbruch darüber und führten geradewegs auf ein Niveau von 4,7197 PLN aufwärts. Zeitgleich nähert sich der Wert jetzt aber auch seiner übergeordneten Trendkanalbegrenzung, die zuletzt für deutliche Gewinnmitnahmen gesorgt hatte.

Abpraller einplanen

Ins endlose Nirwana wird der Euro gegenüber dem polnischen Zloty ohnehin nicht abdriften, weitere Zugewinne sind aber durchaus an 4,75 PLN auf Sicht der nächsten Stunden und Tage realistisch. Von da an sollten sich Investoren jedoch auf erneute Rücksetzer einstellen, wie sie bereits Anfang November und davor Ende März letzten Jahres vorgekommen sind. Genau dieses Szenario würde sich demnach für ein kurzfristiges Short-Engagement anbieten, Ziele wären in diesem Fall um 4,6644 und darunter um etwa 4,6073 PLN angesiedelt. Ein Ausbruch aus dem laufenden und mittelfristigen Aufwärtstrend würde dagegen für eine Rallyebeschleunigung sprechen, rasche Zugewinne auf 4,8621 PLN kämen dann nicht überraschend.