Damit verfügt Nova Minerals über zahlreiche Optionen wie es das Estelle-Goldprojekt weiter entwickeln kann, denn die Studie bestätigt dem Projekt in den ersten drei Jahren des Betriebs äußerst geringe Betriebskosten (AISC, All in sustaining Costs) von 879 USD pro Unze.

Mit der Vorlage einer Scoping Studie für die Korbel-Main-Zone des Estelle Golddistrikts bestätigt Nova Minerals Limited ( ASX: NVA, FSE: QM3 ) , dass es möglich ist, das Goldprojekt nach und nach in Produktion zu bringen und diese sukzessiv zu steigern. Allein auf Basis der aktuellen Ressource ergibt sich bereits ein Minenleben von 15 Jahren. Wichtig dabei ist: Nicht nur die ständig wachsende Ressource der Korbelzone kann zu einem eigenständigen Tagebau mit einem sehr geringen Abraumverhältnis heranreifen. Auch eine Integrierung zusätzlicher Ressourcen in das Minenmodell scheint problemlos möglich zu sein.

Das sorgt nicht nur für einen beständigen Cashflow, sondern bei einer Goldproduktion von über 200.000 Unzen im ersten Jahr bereits für einen ansehnlichen Gewinn, der zur Rückzahlung von Schulden und zur Finanzierung der weiteren Entwicklung des Estelle-Goldprojekts eingesetzt werden kann.

Niedrige Produktionskosten und hohe Fördermengen werden Nova Minerals sogleich in eine andere Liga katapultieren

Das ausgesprochen niedrige Abraumverhältnis wird in den ersten drei Jahren 0,76:1 betragen und dazu führen, dass die Mühle mit einen durchschnittlichen Beschickungsgehalt von 1,0 g/t Gold betrieben werden kann. Für den gesamten Betriebszeitraum wird aktuell eine Gesamtgoldproduktion von 1.956.000 Unzen erwartet, wobei die Rate der Goldgewinnung aus dem Erz bei 88 Prozent liegen soll.

Für den Aufbau der Infrastruktur und den Aufbau einer Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von sechs Millionen Tonnen pro Jahr werden Kapitalkosten von 424 Millionen US-Dollar erwartet. Hinzu kommen weitere 57 Millionen US-Dollar, die für die benötigten Bergbaugeräte und unerwartete Kosten bereitgestellt werden müssen.

Dies alles deutet schon jetzt bei einem angenommenen Goldpreis von 1.750 US-Dollar je Feinunze auf einen sehr lukrativen Minenbetrieb hin, denn es wird mit einem Nettogegenwartswert (NPV) von 5 Prozent vor Steuern in Höhe von 381 Mio. USD und einem IRR vor Steuern von 20,4 Prozent kalkuliert.

Investitionen von 500 Millionen US-Dollar notwendig

Einen Minendistrikt zu entwickeln ist allerdings auch dann nicht billig, wenn man wie Nova Minerals zunächst nur damit beginnt, einen kleinen Teil des Gesamtprojekts in Produktion zu bringen. Aktuell werden die dafür benötigten Finanzmittel auf grob 500 Millionen US-Dollar geschätzt. Nova Minerals hält es allerdings für möglich, die erforderlichen Finanzmittel beschaffen zu können.

Hinzu kommt, dass die der Scoping Studie zugrundeliegenden Angaben alles andere als in Stein gemeißelt sind. Sowohl die Produktionsrate wie auch die Lebensdauer der Mine haben das Potential, erheblich zuzunehmen, wenn es gelingt, die Ressource in den kommenden Monaten und Jahren durch weitere Bohrungen zu vergrößern und in eine höhere Kategorie zu überführen.

Trotz aller verbleibenden Unsicherheiten: Ein erster Anfang ist gemacht

Auch wenn eine Scoping Studie noch keine Machbarkeitsstudie ist und damit nur eine erste Annäherung an ein mögliches Minenprojekt darstellt, so ist die heute vorgelegte Studie dennoch ein entscheidender Meilenstein, denn mit ihm zeigt Nova Minerals: Es geht! Ein profitabler Goldabbau im Tagebau ist nicht nur möglich. Er kann auch leicht erweitert werden, sodass Produktion und Cashflow gesteigert werden können.

Die Studie deutet zudem an, dass die zukünftige Mine über die ersten Betriebsjahre hinaus mit einem sehr günstigen Abraumverhältnis arbeiten kann. Das verspricht niedrige Produktionskosten und hohe Margen. Das heißt, ein kleiner Anfang reicht schon aus, um das große Estelle-Goldprojekt in Alaska zu explorieren und nach und nach zu in Produktion zu bringen.

Das dazu benötigte Kapital muss sich Nova Minerals nicht wie andere Entwickler mühsam immer wieder neu bei seinen Aktionären und neuen Investoren besorgen, sondern es kann diese Ausgaben, sobald die eigene Produktion einmal angelaufen ist, fortan aus dem eigenen Cashflow bestreiten.

Kleiner Beginn, große Wirkung

Zu diesem frühen Zeitpunkt unterliegen alle gemachten Annahmen und selbst die Grundaussage, dass ein Startertagebau auf Korbel zur Entwicklung des Projekts möglich und auch wirtschaftlich ist, noch zahlreichen Unsicherheiten. Die Ergebnisse der Studie können deshalb nur eine Genauigkeit von +/- 35 Prozent für sich beanspruchen und basieren auf einem Vertrauensniveau von 90 Prozent.

Weitere Explorations- und Entwicklungsarbeiten werden daher erforderlich sein. Sie umfassen sowohl neue Bohrungen wie auch weitere Studien und Analysen. Dennoch sind die Ergebnisse faszinierend, denn sie geben Nova Minerals eine Art Zauberstab in die Hand, von dem andere Explorer nur träumen. Während diese oftmals nur ein einzelnes Projekt entwickeln, erschließt Nova Minerals gleich einen ganzen Golddistrikt.

Ein interessanter Golddistrikt wartet nun auf seine Erschließung

Der wichtigste Unterschied wird allerdings der sein, dass Nova Minerals schon in wenigen Jahren in der Lage sein dürfte, die dazu notwendigen Ausgaben vollständig aus den eigenen Gewinnen finanzieren zu können. Für Investoren bedeutet dies, egal, wie offen oder verschlossen der Kapitalmarkt in Zukunft für Goldinvestments sein wird: Einmal in Produktion wird Nova Minerals das Estelle-Goldprojekt auch ganz alleine stemmen können.

Nicht unerheblich ist in diesem Zusammenhang, dass Nova Minerals schon jetzt bestätigt, dass die finanzielle Rentabilität des Goldförderung auf Korbel nicht von der Einbeziehung der vermuteten Ressourcen in den Produktionsplan abhängt. Mit anderen Worten: Schon allein die abgeleiteten Ressourcen, die aktuell etwa 80 Prozent der gesamten Ressource auf der Korbel-Lagerstätte ausmachen, reichen aus, um einen Minenbetrieb von 15 Jahren aufrechtzuerhalten.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auch auf Youtube

Background Nova Minerals Ltd. (ASX: NVA, FSE: QM3) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Goldexplorationsunternehmen. Das Flaggschiff des Unternehmens ist das 220 Km2 große Estelle-Goldprojekt in Alaska. Es verfügt bereits heute auf den Lagerstätten Korbel und RPM Ressource von 9,6 Mio. Unzen Gold. Im Jahr 2021 wurde der Stoney Prospect erstmals intensiver untersucht. Die genommenen Bodenproben deuten auch hier auf einer Länge von 4 Kilometern und 300 Meter Breite auf eine beträchtliche Goldvererzung. Bestätigen sich diese Anfangserfolge in den kommenden Monaten, wird Nova Minerals in das Jahr 2022 mit drei Lagerstätten gehen, die jede für sich das Potential für eine Goldmine aufweisen. Auch wenn Nova selbst vom Estelle-Goldprojekt spricht, sollten Investoren immer im Hinterkopf behalten, dass es eigentlich um einen ganzen Golddistrikt geht.

von axinocapital

Disclaimer Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Nova Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Nova Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.