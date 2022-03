Wer einen Immobilienkreditvertrag vorzeitig kündigt, muss üblicherweise eine Vorfälligkeitsentschädigung (VFE) zahlen. Doch da zahlreiche Verträge für Immobilienkredite nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, wurden sie von Gerichten für unwirksam erklärt – darunter auch Kreditverträge der Sparkassen und Landesbausparkassen (LBS). Wenn ein Kreditvertrag fehlerhafte Klauseln enthält, entfällt die VFE und der Kreditnehmer kann im Fall einer vorzeitigen Kündigung viel Geld sparen.

Sparkasse und LBS: Belehrung zur Zinserwartung fehlerhaft

Die Landesbausparkassen gehören zur Sparkassen-Finanzgruppe, daher ähneln sich die Kreditverträge zur Immobilienfinanzierung der LBS und der Sparkassen. Die Anwälte der Rechtanwaltskanzlei VON RUEDEN haben die Verträge geprüft und die gleichen Fehler gefunden. Unter Ziffer 10.2 in den Kreditverträgen der Sparkasse beziehungsweise unter Ziffer 1.5.1 in den Kreditverträgen der LBS ist folgende fehlerhafte Belehrung zur Zinserwartung zu finden: „Durch diese Berechnungsmethode wird die Sparkasse/LBS so gestellt, als ob der Kredit bis zum Ablauf der Zinsbindung planmäßig fortgeführt worden wäre.“

Doch der BGH hat bereits im Januar 2016 festgestellt, dass nur die rechtlich geschützte Zinserwartung bis zum Zeitpunkt der frühestmöglichen ordentlichen Kündigung der Verträge maßgeblich ist (Az. XI ZR 388/14). In der Formulierung in den Kreditverträgen der Sparkassen und der LBS findet demnach § 489 Abs. 1 Nr. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) keine Berücksichtigung. Daher ist die Formulierung unzulässig.

Im Abschnitt zur Vorfälligkeitsentschädigung heißt es unter Ziffer 10.2 in den Immobilienkreditverträgen der Sparkasse:

„Die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung (Ablösungsentschädigung) durch die Sparkasse erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben und der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Dies ist derzeit die sog. „Aktiv/Passiv-Methode“. Durch diese Berechnungsmethode wird die Sparkasse so gestellt, als ob der Kredit bis zum Ablauf der Zinsbindung planmäßig fortgeführt worden wäre.

Für die Ermittlung der Vorfälligkeitsentschädigung wird von einer Anlage der vorzeitig zurückgezahlten Darlehensmittel in sichere Kapitalmarkttitel (Pfandbriefrenditen der Deutschen Bundesbank) ausgegangen. Zunächst wird der Betrag ermittelt, der zum Ablösestichtag erforderlich ist, um sämtliche ursprünglich vereinbarten Zahlungen aus dem Kreditvertrag (Zinsen, Tilgung) sowie das rechnerische Restkapital am Ende der Zinsfestschreibung zu erzielen. Die anfallenden Zinsen sind in diese Berechnung einbezogen.

Zusätzlich wird das auf den restlichen Zinsbindungszeitraum entfallende und somit – auf Basis des effektiven Jahreszinses – zu erstattende Disagio in die Berechnung einbezogen, sofern ein Disagio vereinbart wurde.

Die Sparkasse ermittelt ferner die zukünftig entfallenden Risiko- und Verwaltungskosten und reduziert die Vorfälligkeitsentschädigung entsprechend.

Durch die vorzeitige Ablösung des Darlehens entsteht ein lnstitutsaufwand, der Ihnen in Rechnung gestellt wird.

Bei der Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung wird zusätzlich von Folgendem ausgegangen:

• Berücksichtigung der sich durch die Tilgung verringernden Darlehensschuld;

• Schadensmindernde Berücksichtigung vereinbarter Sondertilgungsrechte;

• Abzinsung der ermittelten Schadensbeträge auf den Rückzahlungszeitpunkt.

Sofern der Darlehensnehmer der Sparkasse die Absicht mitteilt, das Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen, übermittelt die Sparkasse dem Darlehensnehmer in Textform unverzüglich Informationen zur Zulässigkeit der vorzeitigen Rückzahlung, im Fall der Zulässigkeit die Höhe des zurückzuzahlenden Betrags und gegebenenfalls die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung.“

Angaben im Immobilienkreditvertrag von Sparkasse und LBS unzureichend

In ihren Kreditverträgen zur Baufinanzierung haben Sparkassen und LBS außerdem keine ausreichenden Angaben bezüglich der Differenzberechnung gemacht. Im Februar 2021 hat das Landgericht Rostock bezüglich eines Vertrags über einen Immobilienkredit bei der Sparkasse entschieden, dass die Differenz zwischen den für den Kredit zu zahlenden Zinsen und der Rendite bei Wiederanlage der freigewordenen Beträge nicht ausreichend transparent erklärt wird (Az. 2 O 872/19).

Die Sparkasse nenne im Immobilienkreditvertrag zwar Parameter zur Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung, doch der Kreditnehmer könne die anfallende Summe bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags nicht zuverlässig abschätzen. „Durch die lückenhafte und intransparente Information kann für den Darlehensnehmer der Eindruck einer sehr viel größeren Belastung entstehen, welche ihn von der vorzeitigen Rückzahlung abhalten könnte“, so die Richter am Landgericht Rostock.

Kostenpauschale der Sparkassen und LBS unzulässig

Unzulässig und damit unwirksam ist auch die Erhebung einer Kostenpauschale: In den Immobilienkreditverträgen von Sparkasse und LBS wurde unter den Ziffern 10.2 beziehungsweise 1.5.1 eine Kostenpauschale für die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung angegeben. Sparkassen und LBS lassen sich also den Berechnungsaufwand zusätzlich bezahlen und fordern durch die Geltendmachung eines „Institutionsaufwands“ eine Entschädigung, die über den tatsächlichen finanziellen Verlust hinausgeht: „Erfolgt eine Ablösung oder eine Teilablösung des Kredits auf Veranlassung des Kreditnehmers, wird dem Kreditnehmer ein Berechnungsaufwand in Rechnung gestellt.“ Die Klausel verstößt gegen Art. 25 Abs. 3 Satz 2, Abs. 1 RL 2014/17/EG und ist eine fehlerhafte Angabe nach § 502 Abs. 2 Nr. 2 BGB.

Immobilienkreditvertrag jetzt prüfen lassen!

Die Fehler in den Immobilienkreditverträgen der Sparkasse und der LBS treten seit dem 21. März 2016 auf. Die unzureichenden Angaben in den Darlehensverträgen führen dazu, dass bei vorzeitiger Kündigung des Vertrags die Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank entfällt.

