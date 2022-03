Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im Februar

Der Februar startete mit Verlusten und die Earnings Season brachte teilweise heftige Kursausschläge mit sich. Alphabet, Apple, Microsoft konnten überzeugen, bei vielen anderen Werten ging es auch schon mal zweistellige in Minus. Inflation, Energiepreise und die bevorstehende Zinswende bestimmten die Agenda - bis Putin in die Ukraine einmarschierte und seitdem die Schlagzeilen beherrscht. Am letzten Wochenende kam dann der Gegenschlag des Westens - finanziell. Es wurden weitreichende Sanktionen gegen russische Oligarchen, Unternehmen, Banken und die Zentralbank verhängt, die den Rubel kollabieren und die russische Börse abstürzen ließen. Derweil kommen die russischen Truppen deutlich schlechter voran als erwartet, denn der ukrainische Widerstand ist erfolgreicher als angenommen. Sieht ganz so aus, als hätte sich Putin kräftig verzockt. Denn den Sanktionen der USA, der EU und Großbritanniens haben sich inzwischen auch Japan und die Schweiz angeschlossen. Russisches Vermögen ist damit eingefroren und in Russland setzt ein Bankenrun ein.





Bei uns halten sich die Börsen vergleichsweise tapfer. Bankenwerte leiden, die Kurse von Rüstungsaktien und die des Green Energy-Sektors schießen hoch. Bis letzte Woche setzte die Deutsche Energiewende noch auf Erdgas als Brückentechnologie der nächsten 20 bis 30 Jahre. Doch nun hat Energiepolitik wieder einen strategischen Wert und die Abkehr vom (russischen) Erdgas ist auf der Agenda ganz nach oben gerutscht...