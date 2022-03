Derzeit können wir eine Art "Militarisierung des Geldes" beobachten: der Westen macht Russland zum Paria, indem der Rubel aus dem globalen Finanz-System geschmissen wird. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt, dass die Sanktionen des Westens nicht nur die russische Wirtschaft massiv unter Druck bringen, sondern dadurch auch die Inflation in Rusland stark angeheizt würde: die Geld-Entwertung der Anderen ist also eine Waffe in einem de facto-Krieg zwischen dem Westen und Russland! Russland wiederum kann aber dem Westen mit der Verknappung seiner Rohstoffe ebenfalls einen starken Anstieg der Inflation bringen. Der Ukraine-Krueg ist die erste echte Bewährungesprobe für Bitcoin, während das schon seit Jahrhunderten bewährte Gold ziemlich bullisch aussieht derzeit..

Hinweis aus Video: "Russische Zentralbank mit Statement – Text in deutscher Übersetzung"

Das Video "Rubel, Dollar, Bitcoin, Gold: Der Krieg um das Geld!" sehen Sie hier..