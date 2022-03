Liebe Leserinnen und Leser!

Nach der erfolgreichen Übernahme von Fiore Gold durch Calibre Mining Ende Oktober 2021 konnte ein diversifizierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent geschaffen werden. Die angestrebte jährliche Goldproduktion soll etwa 245.000 Unzen mit AISC von 1.020 USD pro Unze betragen. Durch den Zusammenschluss mit Fiore Gold entsteht nun ein mittelgroßer Goldproduzent mit drei Verarbeitungsanlagen in zwei unterschiedlichen Ländern (Nicaragua und USA). Dies bietet nicht nur eine Diversifizierung aus der Sicht der Vermögenswerte, die attraktiver ist, sondern auch ein geringeres Risiko für das kombinierte Unternehmen durch die Diversifizierung aus der Sicht der Rechtsprechung.

Im Detail konnte durch den Zusammenschluss die in Produktion befindliche Goldmine Pan, das angrenzende Gold Rock Projekt im fortgeschrittenen Stadium und das in der Vergangenheit produzierenden Goldprojekt Illipah in Nevada, sowie dem Golden Eagle Projekt im Staat Washington erworben werden. Die Mine Pan versorgt Calibre Mining direkt mit einer Goldproduktion von 50.000 Unzen pro Jahr, unterstützt durch eine Mineralressourcenbasis von 4,4 Millionen Unzen Gold im gemessenen und angezeigten und 3,1 Millionen Unzen Gold im abgeleiteten Status. Die starke Generierung von freiem Cashflow wird zur vollständigen Finanzierung organischer Wachstumsinitiativen beitragen. Zusätzlich wird diese Wachstumsstrategie durch eine starke Bilanz mit einem kombinierten Barguthaben von über 100 Millionen USD und keinen Bankschulden unterstützt werden. Der weitere Produktionsausbau wird durch die kurzfristige Erschließung des staatlich genehmigten und vollständig finanzierten Projekts Gold Rock in Nevada und des Projekts Eastern Borosi in Nicaragua angetrieben. Daneben verfügt Calibre Mining über mehrere bergbaunahe Explorationsziele mit großer Wirkung, um die Mineralreserven und die Lebensdauer der Minen zu erweitern.

Projekte:

Operationsplattform Nicaragua

Quelle: Calibre Mining

Hub&Spoke Strategie:

Calibres Anlagenbasis umfasst mehrere Erzquellen, eine installierte Mühlenkapazität von 2,7 Millionen Tonnen pro Jahr in zwei Verarbeitungsanlagen, eine zuverlässige Infrastruktur im Land und günstige Transportkosten. Das Unternehmen wird seine Minen- und Verarbeitungspläne weiter optimieren, während es den "Hub-and-Spoke"-Ansatz verfolgt, um den Wert zu maximieren und es dem Unternehmen zu ermöglichen, Explorationserfolge rasch in Produktion und Cashflow umzusetzen.

Etablierte Betriebsgeschichte

Limon und Libertad sind ergiebige Bergbaureviere mit Goldvorkommen von insgesamt über 7,7 Mio. Unzen.

Zwei unabhängige Betriebe haben in der Vergangenheit über 5,5 Mio. Unzen gefördert

Calibre liefert weiterhin von Quartal zu Quartal ab und hat die Goldreserven bis 2020 um über 200% gesteigert

Operative Strategie

Beseitigung von Engpässen und Abbau von Satellitenlagerstätten

2,7 Millionen Tonnen installierte Gesamtkapazität der Mühlen, die zu weniger als 70 % ausgelastet ist

Hervorragende Infrastruktur: Transportkosten auf der Straße von <0,11 USD pro Tonnenkilometer

Schnelle Umsetzung vom Explorationserfolg zur Produktion

Plattform für Wachstum

Pavon Nord: "Permit to Plant" in weniger als 18 Monaten

Förderung von East-Borosi als nächste "Bergbauspeiche", Genehmigungen voraussichtlich bis Ende 2022

Neue Entdeckungen angekündigt: Limon: Atravesada, Panteon, Libertad: Tranca und Volcan

Über 80 km Explorationsbohrungen sind im Gange

Die Goldproduktion in 2022 wird in Nicaragua auf 180.000 – 190.000 Unzen Gold zu AISC von 1.000 – 1.100 USD pro Unze geschätzt. Für dieses Jahr steht dem Explorationsteam 20 bis 22 Millionen USD für Erkundungsprogramme zur Verfügung. Insgesamt 10 Bohrgeräte bohren damit über 80.000 Meter.

Auf der Suche nach organischem Wachstum in Nicaragua verfolgt Calibre Mining einen dreigliedrigen Explorationsansatz. Er besteht aus generativen Programmen auf Bezirksebene, aus den wachsenden und aufstrebenden Bezirken Pavon und Ost-Borosi und aus der fortgesetzten Erweiterung der werksnahen Ressourcen bei Limon und Libertad. Bereits in diesem Quartal wurde mit einem bedeutenden geophysikalischen, luftgestützten Programm begonnen

Operationsplattform Nevada/USA:

Sofortige Produktion und starke Explorationsmöglichkeiten in einer der besten Goldminenjurisdiktionen der Welt.

Quelle: Calibre Mining

Pan Gold Mine: Solide Produktionsbasis

Etablierter Haufenlaugungsbetrieb, der seit 2017 produziert

Rekordwerte bei Produktion, operativem Cashflow und Gewinn je Aktie im Jahr 2020 erreicht

Potenzial für weitere Optimierungen (Abbaugeschwindigkeit, Blockstapelung, Nachzerkleinerung)

Gold Rock: Kurzfristiges organisches Wachstum

13 km vom Pan-Grundstück entfernt und an dieses angrenzend

Potenzial zur Nutzung vorhandener Infrastruktur, staatlich genehmigt für die Entwicklung

Robuste vorläufige wirtschaftliche Bewertung, Durchführbarkeitsstudie in Arbeit:

AISC US$ 1.006 pro Unze, 6,5 Jahre Lebensdauer der Mine, 56.000 Unzen Gold durchschnittliche Jahresproduktion

Illipah: Zusätzliche Wachstumschance für die Zukunft

Frühere Haufenlaugung, die in den späten 1980er Jahren 37.000 Unzen produzierte (1,37 g/t und 80 % Gewinnung)

Aussichtsreiches, 16 qkm großes, noch nicht erkundetes Grundstück am südlichen Ende des produktiven Carlin-Trends

2021 konnten in der Mine Pan 45.397 Unzen Gold zu AISC zwischen 1.125 – 1.175 USD pro Unze produziert werden. Für 2022-2023 rechnet man hier mit einer Produktion von ca. 50.000 Unzen Gold. Um das zu erreichen ist die Wiederbelebung und Finanzierung der Exploration ebenfalls bereits geplant. Hier bohren derzeit 5 Bohrgeräte bei der Mine Pan und bei Gold Rock. Rund um die Mine Pan wurde ein erhebliches regionales Explorationspotenzial entlang identifizierter Ziele ohne moderne Exploration identifiziert. Das Landpaket umfasst ca. 43 km², während das erhebliche Explorationspotential bei Gold Rock auf ein Landpacket von ca. 163 km² geschätzt wird. Hier wurde bereits eine Goldmineralisierung auf mehreren Kilometern identifiziert.

Auch das in Washington befindliche Golden Eagle Projekt bietet viele Möglichkeiten bei begrenzt laufenden Kosten.

Quelle: Calibre Mining

Bereits jetzt besitzt es eine M&I Ressource von 2 Millionen Unzen Gold und bietet erhebliches Synergiepotenzial für die regionale Entwicklung. Denn sowohl Hecla Mining treibt wirtschaftliche Studien für das angrenzende Grundstück voran, als auch die Mühle von Kettle River liegt nur 10 km entfernt und wird derzeit gewartet.



Management:

Geführt wird das Unternehmen von einem bewährten Managementteam, angeführt von Darren Hall als Chief Executive Officer und Blayne Johnson als Chairman, die eine lange Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value aufweisen können.

Quelle: Calibre Mining

Charttechnisch wirds hier auch interessant:

Der untere Bereich dürfte bei 1 CAD halten und wir glauben eher, dass der Kurs nun nach oben dreht. Ein erstes Ziel wäre 2,75 CAD. Aus der sich aufbauenden Kaufformation ergibt sich ien längerfristiges Kursziel auf 2-3 Jahre von 4,50 CAD.

Fazit:

Calibre Mining bietet eine diversifizierte Produktion auf dem amerikanischen Kontinent in 3 Betrieben zu einer sehr attraktiven relativen Bewertung im Vergleich zu anderen Goldwerten. Beinhaltet ist eine außergewöhnliche Pipeline von Wachstumsprojekten, darunter Gold Rock in Nevada und Eastern Borosi in Nicaragua, die in Zukunft für viele Unternehmensnachrichten sorgen werden. Somit entsteht hier eine signifikante Neubewertungsmöglichkeit, da Calibre mit einem Abschlag von 60% auf die EV/2022E-Konsensbewertung der Goldproduktion im Vergleich zu anderen Unternehmen gehandelt wird.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1