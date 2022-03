Beim Brent Crude Oil Futures zeigt sich derzeit eine starke Backwardation: Der Front Month April 2022 handelt bei 100 US-Dollar pro Barrel, für den Dezember 2022 werden 87, für Dezember 2023 noch 80 und für Dezember 2024 noch 76 US-Dollar gezahlt. Wenngleich es nachvollziehbar ist, dass auf der nächsten Fälligkeit eine Krisenprämie liegt, muss die Backwardation nicht zwangsläufig niedrigere Preise in der Zukunft bedeuten – bei anhaltender Unsicherheit könnten die näher rückenden Fälligkeiten im Preis zulegen (unveränderte Gestalt der Kurve). Im Gegensatz zum Contango kann die Backwardation Long-Positionen in ETCs und Open-End-Trackern und -Turbos begünstigen, denn hier fallen derzeit Rollgewinne an (und auch bei einer Abflachung der Kurve zumindest keine Rollkosten).

ETCs vollziehen wie ETFs und Index-Zertifikate die Bewegung des Basiswerts exakt nach (Bezugsverhältnis beachten). Wer kurz- bis mittelfristig davon ausgeht, dass der Ölpreis etwa auf 120 US-Dollar steigt und die Backwardation erhalten bleibt, greift zum Klassiker mit der ISIN DE000PS701L2. Dieses Zertifikat bildet den Future nächster Fälligkeit (Front Month) ab. Langfristige Anleger, die eine rolloptimierte Variante bevorzugen, erhalten unter der ISIN DE000PB6R1B1 den RICI Enhanced Brent Öl ETC, der seine Investments über die Fälligkeiten streut und insgesamt träger auf Kursbewegungen reagiert, aber dafür geringere Roll-Effekte aufweist (positive wie negative). Wer zusätzlich noch das Wechselkursrisiko (nahezu) ausschließen will, findet mit der ISIN DE000PZ9REB6 den RICI Enhanced Brent Öl ETC in der Variante Euro hedged.

Discount-Zertifikat zur Positionierung auf Seitwärtsbewegung mit Puffer

Discount-Zertifikate funktionieren ohne Rolle: Da sie eine feste Laufzeit haben, ist ihnen eine feste Futures-Fälligkeit zugeordnet. Die Backwardation kann wie ein zusätzlicher Puffer gegenüber dem Front Month interpretiert werden. Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SF5L3L8 bringt beim Preis von 66,47 Euro eine maximale Rendite von ca. 9,34 Euro oder 20,1 Prozent p.a., wenn der Dezember-Futures am Bewertungstag 26.10.22 über dem Cap von 85 US-Dollar schließt. Die Quanto-Variante DE000SF5L3J2 schafft bei baugleicher Ausstattung eine Maximalrendite von 18,5 Prozent p.a.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem Standard-ETC lassen sich kurzfristige Long-Positionen auf Brent Crude Oil transparent aufbauen; die Discounter eignen sich für alle Anleger, die bis Ende Oktober zumindest mit konstanten Ölpreisen rechnen. Anleger übernehmen bei allen nicht-währungsgesicherten Zertifikaten ein Wechselkursrisiko, das in der Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar liegt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Öl-Futures oder von Anlageprodukten auf Öl-Futures dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen