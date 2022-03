Wer in Rohöl investieren will, muss sich zunächst für eine Ölsorte entscheiden: Die aus der Nordsee stammende Sorte Brent Crude Oil ist die für den europäischen Markt relevante Sorte; West Texas Intermediate (WTI) wird hauptsächlich in den USA gewonnen und verbraucht.

Wichtig: Die Preise können teils deutlich und dauerhaft voneinander abweichen und hängen von unterschiedlichen Faktoren ab (geopolitische Krise, Lagerbestände, Verfügbarkeit von Alternativen wie Shale Gas, LNG etc.).