Unternehmen können ihre Erträge auf vielfältige Weise verwenden: Rückkauf eigener Aktien, Investitionen in das eigene Geschäftsmodell, Übernahmen oder Ausschüttungen in Form von Dividenden. Für viele Anleger ist es vor allem eine Frage der persönlichen Situation, welche Art der Mittelverwendung sie bevorzugen. Smart Investor macht sich grundsätzliche Gedanken zu den wesentlichen Kriterien guter Dividendenpapiere und listet die interessantesten deutschen Titel aus diesem Bereich auf. Aber auch international ist für Dividendenjäger einiges geboten – Smart Investor stellt zehn Topptitel mit einer, auch qualitativ hohen Dividende vor. Wider die Magerzinsen

Was hat es eigentlich mit der Schwarmintelligenz auf sich? Wie sehr Massen in die Irre geleitet werden können, wissen nicht nur Börsianer. Und trotzdem können Massen unter bestimmten Voraussetzungen erstaunlich treffsichere Prognosen und Einschätzungen abgeben. Welche Voraussetzungen den Schwarm intelligent machen, lesen Sie im neuen Smart Investor.



All you can eat!

Gegessen wird immer! Was wie eine Binsenweisheit klingt, könnte sich als interessante Strategie bei anhaltend hoher Inflation erweisen. Smart Investor betrachtet die gesamte Wertschöpfungskette der Lebensmittelbranche und hat zehn vielversprechende Aktien aus diesem Bereich herausgesucht. Für diejenigen, die breiter investieren wollen, gibt es auch interessante ETCs.



Costa Rica

Das Land ist eine Perle Mittelamerikas. Nicht nur dessen reichhaltige Flora und Fauna begeistern. Touristen und Auswanderer, insbesondere Ruheständler, schätzen das "reine Leben" ("pura vida") gleichermaßen. Da trifft es sich gut, dass das Land angesichts Corona-bedingt ausbleibender Touristenströme die Hürden für jene gesenkt hat, die dauerhaft an der "reichen Küste" (Costa Rica) leben wollen.



Film goes Print

Ein Filmproduzent im Smart Investor?! Warum nicht? Denn Jimmy Gerum setzt sich kritisch mit der Rolle der Medien in unserer Zeit auseinander und plädiert für eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zudem stellt er seine Initiative "Leuchtturm ARD" vor.

Kurse vorausgedacht

Elliott-Wellen-Spezialist Dietrich Denkhaus erläutert das fraktale Konzept der Elliott-Wellen und stellt im Interview seine Zählweise der Wellen bei NASDAQ, DAX & Co. vor. Besonders Goldanleger sollten diesmal bei seinen Analysen auf ihre Kosten kommen.



Das und so viel mehr im neuen Smart Investor 3/2022.