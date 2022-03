08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 01/22.

TOP 4

09:00 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 01/22.



TOP 5

14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 02/22.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 04.03.2022 Zeit Land Relev. Termin 00:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 00:30 JPN Arbeitslosenquote 00:30 JPN Job/Bewerber Verhältnis 08:00 DEU Handelsbilanz 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Jahr) 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 16:00 CAN Ivey PMI s.a



Bleiben Sie mit Wallstreet-Online informiert!

Ihr Redaktionsteam aus Berlin