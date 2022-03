Dennoch geht es jetzt so richtig los, denn Queensland hat mittlerweile die erste Explorationskampagne auf Big Hill und Titan aufgenommen. Dieses Programm besteht dabei aus zwei sich überschneidenden Phasen. In Phase 1 werden Oberflächenarbeiten zur Generierung von Bohrzielen durchgeführt, während in Phase 2 die aussichtsreichsten Goldziele mit Bohrungen getestet werden sollen.

Queensland Gold Hills ( TSXV OZAU / WKN A3C9BH ) war in den vergangenen drei Monaten äußerst aktiv. Nicht nur, dass man die Akquisition der Goldprojekte Big Hill und Titan, in einer der besten Bergbauregionen überhaupt (Queensland) abschloss, Queensland finanzierte zudem das Unternehmen und vervierfachte seinen Landbesitz in einem legendären Bergbaudistrikt, der mehr als 50 hochgradige, historische Goldminen aufweist!

Unter anderem sollen mit den Arbeiten der ersten Phase die Standorte historischer Bohrungen, Stollen und Tagebaustandorte identifiziert werden sowie grundstücksweite Schürfungen, Gesteinsproben, Bodenproben und Schlitzarbeiten in Aufschlüssen, historischen Gruben, Stollen und anderen interessanten Gebieten durchgeführt werden. Queensland Gold hatte in Vorbereitung auf diese Aktivitäten bereits ein vorläufiges Feldprogramm durchgeführt, um die aussichtsreichsten Gebiete auf Big Hill und Titan zu identifizieren. Boden- und Gesteinsproben aus diesem Programm befinden sich bereits in einem Labor in Brisbane und die Company erwartet sich von der Analyseergebnissen die Möglichkeit, potenzielle Ziele weiter einzugrenzen.

Darüber hinaus begaben sich Management und technische Leitung des Unternehmens vor Kurzem auf das Projektgebiet, um weitere Explorationsmöglichkeiten zu begutachten und die Details der angelaufenen und anstehenden Programme noch einmal zu verfeinern. Angesichts der zahlreichen historischen Minen, die es zu bewerten gilt, wird Queensland diese Daten nutzen, um Prioritäten für künftige Bohrungen in den Gruben Big Hill, Monte Cristo, Queenslander und Victoria zu setzen, die derzeit für Phase 2 der Kampagne des Jahres 2022 bewertet werden.

Wie Blair Way, CEO von Queensland Gold Hills, betonte, handelt es sich bei Big Hill und Titan um Gebiete, die extrem reich an Zielen seien. Die methodische Vorgehensweise des Unternehmens werde es aber erlauben, die vielversprechendsten Explorationsarbeiten auszuwählen. Man stehe kurz davora, die Detailplanung des Bohrprogramms in Phase 2 abzuschließen und werde diese – sowie weitere Updates – in den kommenden Wochen und Monaten vorlegen.

Fazit: Queensland Gold Hills steht gerade erst am Anfang der Erkundung seiner Goldprojekte. Doch ist derzeit nicht nur das Goldpreisumfeld aussichtsreich, sondern auch die Liegenschaften des Unternehmens. Sie umfassen die historischen Minen Big Hill, Queenslander, Monte Cristo und Sultan & Taylor in den Talgai Goldfields. Big Hills ist z.B. eines von acht historischen Goldfeldern im breiteren Warwick-Texas-Distrikt, die im späten 19. Jahrhundert aktiv waren. Vor allem die Queenslander-Mine hat das Interesse der Geologen auf sich gezogen. Von dem Projekt ist eine Gesamtproduktion von 4.100 Unzen Gold bei einem Durchschnittsgehalt von 50 g/t dokumentiert, wobei einige frühe Schürfungen mit bis zu 4.000 g/t gemeldet wurden! Wir warten jetzt gespannt auf die ersten Hinweise auf die Chancen, die sich dem Unternehmen bieten und werden berichten, sobald erste Ergebnisse vorliegen.

