Seit Mai/Juni 2017 schwankt die Beiersdorf-Aktie zwischen den Kursmarken von grob 77,80 und 117,00 Euro grob seitwärts, mal mit höherer, mal mit kleinerer Volatilität. Aktuell notiert der Wert um seine beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 von grob 94,00 Euro herum. Die Vorlage der Quartalszahlen hat zeitgleich aber auch für Aufbruchsstimmung gesorgt, derzeit kämpft Beiersdorf um einen Horizontalwiderstand verlaufend bei 93,30 Euro. Sollte es im Laufe dieser Woche gelingen weitere Käufer zu mobilisieren, könnte die Bodenbildungsphase der letzten Wochen endlich einen Abschluss finden.

Aufbruchsstimmung

Um greifbare Handelssignale auf der Long-Seite zu erhalten, sollte die Beiersdorf-Aktie per Wochenschlusskurs mindestens ein Niveau von 94,50 Euro überspringen, im Zuge des Bodenabschlusses könnten dann weitere Gewinne an 95,88 und in den Bereich von rund 100,00 Euro erfolgen. Ein solches Szenario würde sich dann entsprechend für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten, übergeordnet aber dürfte die seit 2017 bestehende Seitwärtsphase beherrschend sein. Auf der Unterseite ist das Papier relativ gut abgesichert, erst unterhalb von 85,00 Euro würden Rücksetzer zurück an die Jahrestiefs aus 2021 bei 81,86 Euro drohen. Eine weitere Unterstützung findet Beiersdorf im Bereich von 77,62 Euro vor.