Doré Copper Mining: Neue Wirtschaftlichkeitsstudie für Corner Bay steht bevor!

Doré Copper Mining steht ein spannendes Frühjahr bevor. Der kanadische Kupfer-Gold-Developer will am Ende dieses Quartals eine neue Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für sein Flaggschiffprojekt Corner Bay vorlegen!

Aktie in weiter Handelsspanne gefangen

Bisher kommt die Aktie von Doré Copper Mining (0,64 CAD | 0,47 Euro; CA25821T100) noch nicht so Recht in Fahrt. Sie bewegt sich seit dem Herbst 2021 in einem breiten Band zwischen 0,60 CAD und 0,85 CAD mit zwei Ausschlägen nach oben. Ein nachhaltiger Ausbruch auf die Hochs aus dem Vorjahr bei 1,25 CAD will noch nicht gelingen. Aktuell liegt sie wieder einmal am unteren Band der weiten Handelsspanne und lädt zu einem Blick auf die kommenden News ein.