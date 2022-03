Diese Spitzenwerte konnten im Bohrloch SCR-286 nochmals übertroffen werden, denn der Bohrer durchschnitt 27,43 Meter mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 5,36 g/t. Auch in diesem Bohrloch trat eine Zone besonders hervor. Sie ist 4,57 Meter lang und enthält durchschnittlich 7,16 g/t Gold, wobei ein 4,57 Meter langer Abschnitt sogar mit 22,09 g/t vererzt ist, der selbst in einer Spitzenzone nochmals 1,53 Meter mit 46,5 g/t Gold enthält.

Dies scheint zu gelingen, denn in mehreren Bohrlöchern traf Sonoro Gold auf Goldgehalte, die deutlich über jenen liegen, die Investoren und Analysten bislang vom Cerro-Caliche-Projekt gewohnt waren. Sein Vorteil liegt darin, dass die Früchte sehr niedrig hängen, sprich das Gold bereits in sehr geringen Tiefen angetroffen wird und das Erz zudem sehr leicht aufzuschließen ist.

Ausgewertet wurden bislang nur die ersten 24 Bohrlöcher von Sonoro Golds neuem Bohrprogramm. Es sieht insgesamt Diamantbohrungen in einem Umfang von 10.000 Meter vor und dient allein dem Ziel, die aktuelle Ressource von 349.000 Unzen in der angezeigten und weiteren 71.000 Unzen in der abgeleiteten Kategorie signifikant zu erweitern.

Wer Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP ) und das Cerro-Caliche-Goldprojekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora bislang als eine Lagerstätte mit niedrigen Goldgehalten in Erinnerung hatte, der muss seit heute umdenken. Denn die jüngsten Bohrergebnisse glänzten mit Spitzengoldgehalten von 37,9 und 46,5 g/t über jeweils 1,53 Meter. Mit diesen Paukenschlägen deutet sich an, dass das große Ziel des Unternehmens, die eigene Ressource vor dem geplanten Produktionsstart verdoppeln und das Minenleben dadurch erheblich verlängern zu können, eine sehr realistische Erwartung ist.

