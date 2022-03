Der Dax hat es begriffen, die Indizes der Wall Street noch nicht wirklich: der Ukraine-Krieg ist inzwischen viel mehr als der Krieg in der Ukraine! Aber heute dann hat die NATO ein "emergency meeting" für Freitag angesetzt - und damit beginnt auch der Wall Street zu dämmern, dass die Sache größer ist als nur die Frage, ob die Fed Fed Mitte März die Zinsen um 0,25% oder um 0,5% anheben wird. Jetzt haben wir durch den Ukraine-Krieg andere Probleme: die Rohstoffpreise, vor allem Öl, explodieren, was ohnehin die Inflation verstärkt. Dazu kommt, dass der Krieg die Lieferengpässe verstärkt (und damit die Inflation): so muß etwa Volkswagen die Produktion herunter fahren. Der Dax heute schwer unter Druck, die Anleiherenditen fallen massiv (Flucht in sichere Häfen)..