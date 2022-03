DAX – Ist der Crash schon da, oder kommt er erst noch?

Auch der S&P500 befindet sich im Abwärtstrend. Allerdings konnte dieser die untere Unterstützungszone zunächst wieder verlassen und sich eine Ebene höher etablieren. Die Divergenzen bei den Indikatoren konnten bislang aber noch keine Trendwende einleiten. Die Umsätze verharren auf dem Niveau der vergangenen Tage und zeigen daher keine Ausverkaufssituation oder übermäßige Angst am Markt an. Lediglich der Projection-Oszillator hat ein Verkaufssignal generiert, welches derzeit aber kaum Auswirkungen hat. Ein erneuter Test der unteren Unterstützungszone sollte für die kommenden Tage nicht ausgeschlossen werden.

Ob wir uns schon im Crash-Modus befinden, oder ob der Crash erst noch bevorsteht, ist eine Frage, die sich nicht in wenigen Sätzen beantworten lässt. Daher habe ich für den kommenden Dienstag in der „Chart-Show“ umfangreiche Charts vorbereitet, mit denen ich dieser Frage versuche auf den Grund zu gehen. (Chart-Show am 8.3.22 um 18 Uhr (hier der kostenfreie Anmeldelink) https://www.seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/ ). Zweifellos befindet sich der DAX in einem Krisenmodus, welcher die aktuelle Lage widerspiegelt. Der Erholungsversuch vor wenigen Tagen wurde gestern wieder im Keim erstickt. Die Indikatoren helfen in einer solchen Phase nur wenig bis überhaupt nicht bei der Einschätzung. Auch wenn der CCI eine Divergenz gebildet hat, schafft es der Index nicht, den eingeschlagenen Weg zu verlassen. Die übrigen Indikatoren ziehen weiter nach unten und haben die Chance auf Kaufsignale zunächst vertan. Die zuletzt anziehenden Umsätze deuten allerdings noch nicht auf eine Ausverkaufsstimmung hin. Somit wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die aktuell erreichte Unterstützungszone unterschritten wird.

Ob wir uns schon im Crash-Modus befinden, oder ob der Crash erst noch bevorsteht, ist eine Frage, die sich nicht in wenigen Sätzen beantworten lässt. Daher habe ich für den kommenden Dienstag in der „Chart-Show“ umfangre

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer