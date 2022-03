Gold steigt, Öl über 100 $/barrel

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lettisches Parlament erlaubt Staatsangehörigen in der Ukraine zu kämpfen.Kommentar: Damit greifen Bürger eines Nato-Staates direkt in den Krieg gegen Russland ein.EU wird zur Militärunion und stellt 0,5 Mrd Euro für Waffen und Militärausrüstung bereit. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell: „Bislang war man der Ansicht, dass die Europäische Union eine Friedensunion und keine Militärunion ist und darum keine Waffen an ein Drittland liefern darf“.Bundeswehr soll ein Sondervermögen über 100 Mrd Euro erhalten und Waffen in Kriegsgebiete liefern. Die Ukraine soll Panzer- und Flugabwehrwaffen erhalten.Westliche Staaten einigen sich darauf, die Guthaben der russischen Zentralbank im Ausland einzufrieren, was es historisch noch nie gegeben hat. Russland soll finanziell völlig zerstört werden.Russland liefert mehr Gas nach Europa. Europäische Firmen hatten zuletzt weniger russisches Gas bezogen, da Gas auf dem Spotmarkt günstiger war.Kommentar: Damit finanziert Europa den Krieg Russlands gegen die Ukraine.Ifo-Präsident Clemens Fürst: „Weniger Wohlstand“.Kommentar: Der Konkurs des Finanzsystems entwickelt sich nach Drehbuch:Vgl. Folie 15 aus dem Vortrag: „Vor der Finanzkrise III“ aus dem Jahr 2020; www.stabilitas-fonds.de:„Die Banken sind auch heute allesamt verschleppte Konkurse und das Schneeballsystem der Staatsfinanzierung steht vor dem Zusammenbruch. Die nächsten Bedrohungen sind: Platzen der Blase an den Anleihemärkten. Bei gleichzeitig ansteigenden Inflationsraten sind staatliche Eingriffe unausweichlich:Preiskontrollen aller Art, Besteuerungen, Zwangskauf von Anleihen, Sondersteuern auf Vermögen, Verstaatlichungen, Enteignungen“ (Zitat aus dem Jahr 2010 weit vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Jahr 2014).Und jetzt hat man den Schuldigen für alle diese Entwicklungen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen und erreicht ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 56.196 Euro/kg, Vortag 54.684 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.