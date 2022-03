Der Lieferdienst Delivery Hero hat im abgelaufenen Geschäftsjahr sein Wachstumsziel übertroffen. An den Märkten haben die aktuellen Zahlen dennoch für einen massiven Kurseinbruch gesorgt. Der Umsatz für das gesamte Jahr 2021 stieg um 89 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro und ist damit am oberen Ende des Zielkorridors. Vom selbst gesetzten Ziel, sich der Profitabilität zu nähern, ist das Unternehmen aber wieder etwas abgekommen. Die Gewinnmarge gemessen am Plattformumsatz lag bei minus 2,2 Prozent. Das Unternehmen hatte minus zwei Prozent vorhergesagt. Delivery Hero hatte aber angekündigt, im zweiten Halbjahr einen operativen Gewinn zu erwirtschaften. Dabei kann der Lieferdienst aufgrund seiner Größe bereits Skalenerträge generieren und seine Effizienz steigern. Die Deckungsbeiträge werden von Quartal zu Quartal besser. Noch dieses Jahr sollte im Kerngeschäft der Break-even-Punkt erreicht werden.

.

Zum Chart

.

Schon zum Börsenstart am Tag nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal 2021 am 11. Februar stürzte der Kurs ab. Die Aktie schloss mit 46,49 Euro letztlich gut 30 Prozent im Minus. Am 10. Februar hatte der Schlusskurs der Papiere noch bei gut 66 Euro gelegen. Die Höchstnotierung im vergangenen Jahr lag bei rund 140 Euro. Seit dem Einbruch vom 11. Februar hat der Kurs an der Unterstützung bei 38,83 Euro gedreht und trotz schwierigem Marktumfeld einen Boden ausgebildet. Das Unternehmen hat auch unter der Abkehr der Marktakteure von Wachstumswerten gelitten, bei denen die potenziellen Gewinne erst in weiterer Zukunft anlaufen. Der Abwärtstrend reicht daher bis in den November des Jahres 2021 zurück. Nachdem sich der Staub gelegt hat, und die Marktteilnehmer wieder im Risk-On-Modus sind, sollte Delivery Hero wieder Kursgewinne erzielen. Das Unternehmen wächst stark und ist nicht weit von der Gewinnschwelle entfernt.