Banken weiterhin übergewichten

"Wir räumen ein, dass unsere Long-Positionen in Europa und in Banken wahrscheinlich nicht erfolgreich sein werden, solange diese Krise die Schlagzeilen beherrscht", so die Strategen von JPMorgan weiter. Dennoch sollten Banken und Europa auf Sicht von mehr als einem Monat weiterhin als fundamental übergewichtet angesehen werden, insbesondere wenn die Rohstoffströme aus Russland nicht abreißen, so die Marktstrategen weiter.

UBS Global Wealth Management schloss sich dieser Meinung an. "Wir warnen vor übereilten Positionsänderungen aufgrund von Ereignissen", schreiben die Strategen um Mark Haefele, Chief Investment Officer. "Wir halten es für wichtig, dass Anleger eine ruhige Haltung bewahren und eine langfristige Perspektive einnehmen", sagten sie und rieten den Anlegern, über Regionen, Sektoren und Anlageklassen hinweg zu diversifizieren. Rohstoffe sollten als geopolitische Absicherung genutzt werden. Man solle sich zudem auf einen starken US-Dollar einstellen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion