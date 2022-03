VW, Mercedes, Deutsche Bank – Börsen nehmen Talfahrt wieder auf

Nach einer ersten Phase der Stabilisierung kann sich der Deutsche Aktienindex nun nicht mehr der immer weiter eskalierenden Kriegssituation in der Ukraine und der in Gang kommenden Sanktionsspirale entziehen. Während der Ölpreis auf über 112 US-Dollar steigt und Anleger sichere Häfen wie Anleihen und Gold ansteuern, rutscht der DAX unter sein Vorwochentief und dürfte damit weitere Verkäufe im Handelsverlauf auslösen. 13.500 Punkte lautet aus technischer Sicht das nächste Ziel. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Das sogenannte Angstbarometer, der „Fear and Greed“-Index, ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Das ist vor dem Hintergrund eines laufenden Krieges auf europäischem Boden zunächst nicht erstaunlich. Es könnte aber ein Indiz dafür sein, dass ein Großteil der Investoren bereits nicht mehr im Markt ist, während andere nur sehr vorsichtig agieren, wenn sie bei Aktien zugreifen. Sollte also in den kommenden Stunden und Tagen ein Boden gefunden werden, dürfte auch der DAX, wenn er vom aktuellen Niveau wieder steigt, dies nur sehr langsam tun, da einfach das Volumen fehlt.

Im Gleichschritt mit der Eskalation des Krieges dreht sich auch die Sanktionsspirale unaufhörlich weiter und damit die Schlinge um Russlands Wirtschaft immer mehr zu. Präsident Putin will nun die Kapitalflucht aus dem Land verhindern und verbietet die Ausfuhr ausländischer Währungen über 10.000 US-Dollar. Eine drastische Maßnahme, die deutlich macht, dass es finanziell unruhig wird in Russland. Dies könnte auch zu Bewegungen am Markt für Kryptowährungen führen, wenn russische Bürger versuchen, dieses Verbot zu umgehen.